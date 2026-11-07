Перший сніг випав у кількох регіонах України
Зимові опади зафіксовано у столиці, на Харківщині та Дніпропетровщині, а на Кіровоградщині почали обробляти дороги проти ожеледиці
6–7 листопада зимові опади накрили низку міст та областей, подекуди припорошивши дерева, будинки й автошляхи. Місцеві жителі поширюють у соцмережах кадри першого снігопаду, про це повідомляє «Главком».
Увечері 6 листопада в Києві випав перший сніг, який місцями супроводжувався дрібним градом. Наступного ранку засніжило й у Дніпрі. Опади зафіксували камери спостереження міського Ситуаційного центру.
Опади були нетривалими, однак у деяких районах області снігу випало значно більше. Так, дорогу з Кривого Рогу в напрямку Кропивницького засипало снігом.
Перший мокрий сніг також було зафіксовано й на Харківщині. У ніч проти 7 листопада він випав у передмісті Харкова, вкривши дерева, траву та опале листя. Утім, через плюсову температуру сніговий покрив почав поступово танути.
На Кіровоградщині дорожні служби розпочали прибирання першого снігу та обробку автошляхів проти ожеледиці. Про це повідомили у Службі відновлення та розвитку інфраструктури у Кіровоградській області.
На дороги вивели дві одиниці спеціальної техніки. Вони працювали на трасах Н-23 Кропивницький – Кривий Ріг – Запоріжжя та Т-12-10 Долинська – Жовті Води.
Нагадаємо, 6 листопада перший сніг випав на Львівщині. Засніжені краєвиди українці зафіксували на Стрийщині, зокрема на гірськолижному курорті «Плай», а також у Славському. Відео зимової погоди поширили місцеві Telegram-канали.
Синоптики попереджали, що 7 листопада сніг і мокрий сніг можливі в більшості областей України. У північних, центральних та східних регіонах також прогнозували ожеледицю, а вночі температура повітря місцями мала опуститися нижче нуля.
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