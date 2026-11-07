Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button
1718-й день війни
Операція «Карфаген»
Мирні переговори
Енергетична тривога
Вибори у США
Відключення світла
Держбюджет-2027
Операція «Форест Гамп»
Мобілізація в Україні
Україна-ЄС
Війна на Близькому Сході
Заборона Московської церкви
Кримський міст

Перший сніг випав у кількох регіонах України

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
google social img telegram social img facebook social img
Перший сніг випав у кількох регіонах України
Під Харковом перший сніг випав уночі 7 листопада
фото: «Об'єктив»

Зимові опади зафіксовано у столиці, на Харківщині та Дніпропетровщині, а на Кіровоградщині почали обробляти дороги проти ожеледиці

6–7 листопада зимові опади накрили низку міст та областей, подекуди припорошивши дерева, будинки й автошляхи. Місцеві жителі поширюють у соцмережах кадри першого снігопаду, про це повідомляє «Главком».

Увечері 6 листопада в Києві випав перший сніг, який місцями супроводжувався дрібним градом. Наступного ранку засніжило й у Дніпрі. Опади зафіксували камери спостереження міського Ситуаційного центру.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у соцмережі Х

Опади були нетривалими, однак у деяких районах області снігу випало значно більше. Так, дорогу з Кривого Рогу в напрямку Кропивницького засипало снігом.

Засніжена дорога на Дніпропетровщині
Засніжена дорога на Дніпропетровщині
фото: «Свої»

Перший мокрий сніг також було зафіксовано й на Харківщині. У ніч проти 7 листопада він випав у передмісті Харкова, вкривши дерева, траву та опале листя. Утім, через плюсову температуру сніговий покрив почав поступово танути.

6 фото
На весь екран
Перший сніг на Харківщині
«Об'єктив»

На Кіровоградщині дорожні служби розпочали прибирання першого снігу та обробку автошляхів проти ожеледиці. Про це повідомили у Службі відновлення та розвитку інфраструктури у Кіровоградській області.

На дороги вивели дві одиниці спеціальної техніки. Вони працювали на трасах Н-23 Кропивницький – Кривий Ріг – Запоріжжя та Т-12-10 Долинська – Жовті Води.

На Кіровоградщині дорожники обробляють автошляхи проти ожеледиці після першого снігу
На Кіровоградщині дорожники обробляють автошляхи проти ожеледиці після першого снігу
фото: служба відновлення та розвитку інфраструктури у Кіровоградській області

Нагадаємо, 6 листопада перший сніг випав на Львівщині. Засніжені краєвиди українці зафіксували на Стрийщині, зокрема на гірськолижному курорті «Плай», а також у Славському. Відео зимової погоди поширили місцеві Telegram-канали.

Синоптики попереджали, що 7 листопада сніг і мокрий сніг можливі в більшості областей України. У північних, центральних та східних регіонах також прогнозували ожеледицю, а вночі температура повітря місцями мала опуститися нижче нуля.

Читайте також:

Теги: погода снігопад дороги Кривий Ріг Дніпро Харків Харківщина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росіяни вивозять цивільних із захоплених територій під виглядом евакуації
Окупанти вивезли 25 цивільних із Харківщини у невідомому напрямку
9 жовтня, 13:10
Удар РФ по Харкову, де загинуло троє дітей та нові правила бронювання: головне за день 19 жовтня
Удар РФ по Харкову, де загинуло троє дітей та нові правила бронювання: головне за день 19 жовтня
19 жовтня, 21:01
Через великий наплив переселенців у Кривому Розі різко зріс попит на оренду квартир, ціни піднялися і взимку падати не будуть
Оренда у Кривому Розі: на одну квартиру претендує до 10 людей
23 жовтня, 09:30
Автомобіль виїхав на узбіччя, а потім зіткнувся з металевою огорожею
Смертельна ДТП на Закарпатті: 20-річний пасажир загинув, водій утік
25 жовтня, 23:25
Рятувальники ДСНС працюють на місці російського удару по залізничному вокзалу Дніпра
Росія звинуватила українську ППО в ударі по вокзалу Дніпра: викрито фейк
29 жовтня, 18:07
Удар по Харкову: кількість постраждалих зросла, серед них є чотирирічна дитина
Удар по Харкову: кількість постраждалих зросла, серед них є чотирирічна дитина
28 жовтня, 07:24
Російський дрон влучив у склад пошти
Росія атакувала поштове відділення у Харкові: є загиблий та постраждалі
28 жовтня, 18:26
Найнижча температура очікується на північному сході країни та на високогір'ї Карпат
Синоптикиня розповіла, чим здивує українців майбутня зима
31 жовтня, 20:15
6 листопада місцями очікується невеликий дощ, подекуди з мокрим снігом
На Київщину йдуть перші заморозки: коли чекати на мінуси та мокрий сніг
2 листопада, 16:05

Події в Україні

Повітряна тривога у Києві тривала понад чотири години
Повітряна тривога у Києві тривала понад чотири години
Перший сніг випав у кількох регіонах України
Перший сніг випав у кількох регіонах України
Росія вдарила по підстанціях, які з'єднують дві АЕС із Києвом
Росія вдарила по підстанціях, які з'єднують дві АЕС із Києвом
Розвідка розкрила імена росіян, причетних до загибелі десятків людей у Комишувасі
Розвідка розкрила імена росіян, причетних до загибелі десятків людей у Комишувасі
Карта бойових дій в Україні станом на 7 листопада 2026 року
Карта бойових дій в Україні станом на 7 листопада 2026 року
Кількість загиблих після авіаудару по Комишувасі зросла до 55
Кількість загиблих після авіаудару по Комишувасі зросла до 55

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
378K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 7 листопада: ситуація на фронті
159K
Карта повітряних тривог України онлайн 7 листопада 2026
150K
Має тонну врожаю із 200-метрового рядка: на Черкащині фермер вирощує унікальну культуру
100K
Залужний повідомив про історичне рішення Британії стосовно українських дітей
63K
Путін звернувся до всіх членів уряду РФ із незвичною вимогою
58K
Ющенко розкрив причину, чому поїхав за кордон

Новини

Яке релігійне свято відзначається 7 листопада 2026: традиції та молитва
Вчора, 22:00
В Україні до 10°, місцями дощитиме: погода на 6 листопада 2026 року
Вчора, 05:59
Яке релігійне свято відзначається 6 листопада 2026: традиції та молитва
5 листопада, 22:00
В Україні до 9°, прийшло похолодання: погода на 5 листопада 2026 року
5 листопада, 06:14
Яке релігійне свято відзначається 5 листопада 2026: традиції та молитва
4 листопада, 22:00
День залізничника України: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
4 листопада, 07:45

Прес-релізи

Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
27 жовтня, 18:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua