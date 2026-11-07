Перший сніг випав у кількох регіонах України

Під Харковом перший сніг випав уночі 7 листопада

Зимові опади зафіксовано у столиці, на Харківщині та Дніпропетровщині, а на Кіровоградщині почали обробляти дороги проти ожеледиці

6–7 листопада зимові опади накрили низку міст та областей, подекуди припорошивши дерева, будинки й автошляхи. Місцеві жителі поширюють у соцмережах кадри першого снігопаду, про це повідомляє «Главком».

Увечері 6 листопада в Києві випав перший сніг, який місцями супроводжувався дрібним градом. Наступного ранку засніжило й у Дніпрі. Опади зафіксували камери спостереження міського Ситуаційного центру.

Опади були нетривалими, однак у деяких районах області снігу випало значно більше. Так, дорогу з Кривого Рогу в напрямку Кропивницького засипало снігом.

Засніжена дорога на Дніпропетровщині фото: «Свої»

Перший мокрий сніг також було зафіксовано й на Харківщині. У ніч проти 7 листопада він випав у передмісті Харкова, вкривши дерева, траву та опале листя. Утім, через плюсову температуру сніговий покрив почав поступово танути.

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Перший сніг на Харківщині «Об'єктив»

На Кіровоградщині дорожні служби розпочали прибирання першого снігу та обробку автошляхів проти ожеледиці. Про це повідомили у Службі відновлення та розвитку інфраструктури у Кіровоградській області.

На дороги вивели дві одиниці спеціальної техніки. Вони працювали на трасах Н-23 Кропивницький – Кривий Ріг – Запоріжжя та Т-12-10 Долинська – Жовті Води.

На Кіровоградщині дорожники обробляють автошляхи проти ожеледиці після першого снігу фото: служба відновлення та розвитку інфраструктури у Кіровоградській області

Нагадаємо, 6 листопада перший сніг випав на Львівщині. Засніжені краєвиди українці зафіксували на Стрийщині, зокрема на гірськолижному курорті «Плай», а також у Славському. Відео зимової погоди поширили місцеві Telegram-канали.

Синоптики попереджали, що 7 листопада сніг і мокрий сніг можливі в більшості областей України. У північних, центральних та східних регіонах також прогнозували ожеледицю, а вночі температура повітря місцями мала опуститися нижче нуля.