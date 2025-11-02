2 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Свята 2 листопада 2025 року: що відзначають християни, історичні події та які існують прикмети

2 листопада у світі відзначають Міжнародний день пам’яті померлих (День усіх душ). За церковним календарем віряни вшановують пам'ять святих мучеників Ахиндина, Пигасія, Афтонія, Єлпидифора і Анемподиста.

«Главком» розповідає про свята, історію, традиції та прикмети 2 листопада 2025 року.

Зміст

Свята в Україні

День працівника соціальної сфери

Безумовно для нас так важливо отримати своєчасну допомогу, знайти того, хто подарує надію на краще. Ми сподіваємось знайти милосердних людей, що допоможуть нам в скрутні часи. Такими помічниками є вони – працівники соціальної сфери. Люди, покликанням котрих є допомога іншим. Вони мають відповіді на всі питання, а вогники милосердя завжди палають в їх серцях. Щорічно в Україні День працівника соціальної сфери відзначається в першу неділю листопада.

Міжнародні та національні свята

Міжнародний день пам’яті померлих (День усіх душ)

Цей день, відомий як All Souls' Day, традиційно відзначається у католицькій та деяких інших християнських конфесіях. Він присвячений вшануванню пам'яті всіх вірних померлих. У цей день віряни відвідують цвинтарі та моляться за душі тих, хто перебуває у чистилищі, щоб вони якнайшвидше потрапили до Царства Небесного. Хоча цей день має глибоке релігійне коріння, він також є загальнокультурним моментом скорботи та пошани до пам’яті про померлих рідних і близьких.

Міжнародний день припинення безкарності за злочини проти журналістів

Цей день був заснований 1997 року ЮНЕСКО, щоб підкреслити важливість захисту журналістів та відзначити тих, хто віддав життя у виконанні своєї професії. Він став важливим символом для всіх, хто прагне забезпечити безпеку та свободу журналістів по всьому світу. Журналісти часто стають мішенями через свою роботу, і цей день нагадує про необхідність захисту їхніх прав та свобод.

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті святих мучеників Ахиндина, Пигасія, Афтонія, Єлпидифора і Анемподиста

2 листопада православна церква вшановує п’ятьох святих мучеників, які жили у IV столітті в Персії. Вони були знатними сановниками при дворі царя Сапора II, але таємно сповідували християнство. Коли про їхню віру стало відомо, їх схопили.

Незважаючи на жорстокі тортури, святі залишалися непохитними. Перекази свідчать про чудеса, що відбувалися під час їхніх мук, зокрема про те, як вони виходили неушкодженими з вогню, що навернуло багатьох язичників. Зрештою, всі п'ятеро мучеників були страчені через усікновення голови. Їх вшановують як приклад неймовірної мужності та вірності християнським ідеалам.

Народні вірування та прикмети

За народними прикметами, цього дня, відомого як Акиндін або Пигасій, звертають увагу на такі знаки:

Якщо вранці туман – чекайте швидкого потепління.

Якщо багато снігу випало – до пізньої та затяжної весни.

Якщо яскраво світить сонце – до швидкого потепління.

Якщо вітер південний дме – скоро випаде сніг.

Якщо небо затягнуте хмарами – до швидкого похолодання.

Традиційно цього дня було заведено починати нові справи та займатися рукоділлям.

Історичні події

1833 рік – засновують Київський університет;

1848 рік – так звана «Весна народів»: після обстрілу австрійською артилерією повсталі поляки у Львові капітулюють;

1914 рік – Французька республіка, Велика Британія і Російська імперія оголошують війну Османській імперії;

1921 рік – рейдувальна Подільська група Армії УНР, очолювана Михайлом Палієм-Сидорянським, під Семенівкою дає бій частинам большевицьких військ, що її переслідували;

1938 рік – Угорське королівство захоплює південні частини Словаччини і Карпатської України;

2000 рік – у лісі під Таращею знаходять тіло журналіста Георгія Ґонґадзе, який зник ще 16 вересня;

2015 рік – представляють проєкт Semantic Scholar, дослідницький та пошуковий інструмент для наукової літератури на основі штучного інтелекту.

Іменини

День ангела святкують: Олександр, Артем, Герасим, Іван, Леонід, Микола, Павло, Петро, Степан, Тимофій, Федір.