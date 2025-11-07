Головна Країна Суспільство
7 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
7 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
колаж: glavcom.ua

Свята 7 листопада 2025 року: що відзначають християни, міжнародні події та які існують прикмети

7 листопада у світі відзначають Всесвітній день відповідального туризму, а також Міжнародний день медичної фізики. За церковним календарем віряни вшановують пам'ять 33 святих мучеників у Мелітині.

«Главком» розповідає про свята, історію, традиції та прикмети 7 листопада 2025 року.

Зміст

Міжнародні та національні свята

Всесвітній день відповідального туризму

7 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 1

Ця міжнародна дата присвячена усвідомленому та сталому підходу до подорожей. Свято закликає туристів та туристичну індустрію діяти так, щоб мінімізувати негативний вплив на навколишнє середовище, культуру та місцеві громади, водночас приносячи користь місцевим жителям і сприяючи збереженню природної та культурної спадщини.

Міжнародний день медичної фізики

7 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 2

Це свято відзначається на честь дня народження Марії Склодовської-Кюрі (7 листопада 1867 року), завдяки працям якої стало можливим використання радіаційної терапії для лікування онкологічних захворювань. День присвячений підвищенню обізнаності про важливість медичної фізики та ролі медичних фізиків у сучасній охороні здоров'я, зокрема у діагностиці та лікуванні.

Релігійні свята та їхня історія

День пам'яті 33 святих мучеників у Мелітині

7 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 3

7 листопада православна церква вшановує пам'ять 33 християнських мучеників, які постраждали за віру в місті Мелітина (Мала Азія) на початку IV століття, під час жорстоких гонінь імператора Діоклетіана. Серед мучеників були воїни, яких закликали до війська. Очолював їх Ієрон. Коли воєначальник Лізій наказав їм принести жертву язичницьким богам, вони рішуче відмовилися, сповідаючи віру в Христа. За це їх піддали жорстоким катуванням. Непохитна віра та мужність 33 християн, які не зреклися своїх переконань навіть перед обличчям смерті, стала яскравим прикладом стійкості. Усі вони були страчені через обезголовлення. Число 33 має глибоке символічне значення в християнстві, оскільки відповідає віку Ісуса Христа на момент Його розп'яття.

Народні вірування та прикмети

У народі цей день раніше мав назву «Дідівські плачі», оскільки традиційно згадували покійних родичів та відвідували храми, молячись за упокій їхніх душ.

Народні прикмети цього дня:

  • Якщо на дорогах лежить сніг – чекайте на холодну погоду, а зима буде сніжною.
  • Якщо йде дощ – у грудні буде багато відлиг.
  • Якщо голосно кричать галки – буде снігопад.
  • На деревах залишилося багато листя – зима буде затяжною.
  • Якщо вранці ожеледь – така погода протримається ще довго.

Цього дня не варто сперечатися та конфліктувати з близькими.

Не слід відмовляти в допомозі нужденним, інакше можуть накрити невдачі.

Історичні події

  • 1708 рік – український гетьман Іван Мазепа з частиною свого війська з'єднується з військами шведського короля Карла XII біля села Гірки;
  • 1788 рік – козаки під орудою Антона Головатого завойовують османську фортецю Очаків;
  • 1909 рік – у Львові створюють Український Студентський Союз;
  • 1918 рік – початок третього наступу більшовиків на Україну;
  • 1919 рік – в Ізяславі УНР і Польська Республіка підписують протокол про встановлення демаркаційної лінії між українськими й польськими військами;
  • 1920 рік – за угодою в Ялтушкові Добровольча армія де-факто визнає незалежність УНР;
  • 1928 рік – в Харкові офіційно відкривають Держпром – перший український та європейський хмарочос;
  • 1940 рік – У Канаді створюють Комітет українців Канади – КУК;
  • 1941 рік – Люфтваффе топить теплохід "Вірменія" поблизу Севастополя;
  • 1951 рік – у Києві починає роботу перший в Українській РСР телевізійний центр;
  • 1967 рік – Генеральна Асамблея ООН приймає Декларацію про ліквідацію дискримінації жінок;
  • 1990 рік – розгін міліцією у Києві студентів на площі Перемоги та провокація проти народного депутата Степана Хмари;
  • 2000 рік – Джордж Вокер Буш стає президентом США;
  • 2009 рік – британський боксер-суперваговик Девід Хей перемагає Миколу Валуєва і відібрав у нього титул чемпіона світу за версією WBA.

Іменини

День ангела святкують: Богдан, Валерій, Василь, Георгій, Григорій, Євген, Іван, Кирило, Костянтин, Максим, Михайло, Микола, Олександр, Олексій, Павло, Сергій, Федір, Єлизавета.

