24 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Свята 24 жовтня 2025 року: що відзначають християни, історичні події та які існують прикмети

24 жовтня у світі відзначають Міжнародний день Організації Об'єднаних Націй (ООН). Серед інших важливих дат – Всесвітній день інформації про розвиток та Всесвітній день боротьби з поліомієлітом. За церковним календарем віряни вшановують пам'ять святого мученика Аретти і тих, хто з ним.

«Главком» розповідає про свята, історію, традиції та прикмети 24 жовтня 2025 року.

Зміст

Міжнародні та національні свята

Міжнародний день Організації Об'єднаних Націй (ООН)

Щороку в жовтні, 24 числа, планета святкує Міжнародний день Організації Об’єднаних Націй. Організація Об’єднаних Націй по суті – це платформа, де національні делегації можуть висловити свою думку. Тут налагоджуються відносини, проходять переговори та вирішуються проблеми. Усі члени спільноти мають право голосу, але при цьому кожен зобов’язаний дотримуватися статуту організації, її правил та мети. Серед основних напрямків роботи міжнародного утворення – зміцнення миру та безпеки, розвиток дружніх відносин між державами, спільне розв’язання глобальних труднощів, координування дій різних країн, забезпечення прав людини.

Всесвітній день інформації про розвиток

24 жовтня у світі відзначається Всесвітній день інформації про розвиток (World Development Information Day). Цей день має на меті підвищити обізнаність, особливо серед молоді, про проблеми розвитку та важливість міжнародного співробітництва. Відзначається щороку 24 жовтня, що збігається з Міжнародним днем ООН. Мобілізація громадської думки має вирішальне значення для розвитку як у країнах, що розвиваються, так і в розвинених країнах. Уряди повинні активізувати зусилля, щоб допомогти громадськості зрозуміти необхідність підтримки країн, що розвиваються, у прискоренні їхнього прогресу. Це передбачає пояснення взаємозалежності між зусиллями країн у сфері розвитку. Люди повинні бути залучені до процесу досягнення цілей розвитку.

Всесвітній день боротьби з поліомієлітом

Ця дата присвячена підвищенню обізнаності про небезпеку вірусу поліомієліту та заохоченню до вакцинації, особливо серед дітей до 5 років, які є найбільш вразливими. Не всі знають, що поліомієліт належить до невиліковних хвороб, а попередити його може тільки своєчасна вакцинація. Лікарі запевняють, що щеплення 95% людей повністю припинить розповсюдження інфекції. Водночас вони попереджують, що зниження кількості щеплень за десять років призведе до масових спалахів хвороби, у результаті яких захворіє та може загинути понад 200 тисяч людей. Тому інформація про поліомієліт повинна поширюватися через медичні та навчальні заклади, ЗМІ. Особливу увагу треба надавати поясненням необхідності щеплень вагітним жінкам та молодим батькам.

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті святого мученика Аретти і тих, хто з ним

24 жовтня православна церква вшановує пам'ять святого мученика Аретти і тих, хто з ним. Святий Аретта (Аретас), згідно з церковними переказами, жив у III-IV століттях під час гонінь на християн у Римській імперії. Його вважають римським військовим трибуном, який проповідував християнство та відмовився поклонятися язичницьким ідолам за наказом імператора Діоклетіана. За свою вірність Христу він був схоплений, підданий жорстоким тортурам і страчений. Разом з ним мученицьку смерть прийняли його соратники та послідовники. Його історія є символом мужності, стійкості та духовної відваги перед лицем переслідувань.

Народні вірування та прикмети

У народі день 24 жовтня часто називали Аретин день. У народному календарі цей день вважався межовим між осінню та зимою.

Птахи ще не відлетіли – осінь затримається, ще буде тепло.

Сніг випав – зима буде сніжною.

Багато воронів на деревах – чекайте на негоду.

Густий туман на світанку – день буде ясним і теплим.

Заборони дня: Вважалося, що цього дня не варто приймати подарунки від людей протилежної статі, а також не можна брати до рук дзеркала та вази, щоб не накликати хвороби.

Історичні події

1648 рік – Вестфальський мир, закінчується Тридцятирічна війна (1618–1648) в Європі;

1857 рік – у Шеффілді (Велика Британія) засновують перший у світі футбольний клуб;

1861 рік – президент США Авраам Лінкольн отримує телеграфне повідомлення з Каліфорнії – це було перше трансконтинентальне телеграфне повідомлення в історії;

1874 рік – у Львові засновують Крайову школу лісового господарства;

1901 рік – 43-літня вдова Анна Тейлор стає першою людиною, яка успішно спустилася вниз по Ніагарському водоспаду в бочці;

1929 рік – Чорний четвер і початок Великої депресії;

1939 рік – вперше в продаж надходять нейлонові панчохи – у Вілмінгтоні, штат Делавер;

1941 рік – німецька армія входить до Харкова;

1945 рік – урочисто відкривають Організацію Об'єднаних Націй;

1949 рік – перверзійне вбивство письменника Ярослава Галана;

1952 рік – Дуайт Ейзенгауер оголошує війну в Кореї «хрестовим походом проти комунізму»;

1956 рік – до Угорщини для придушення революції вводять радянські війська;

1964 рік – на території колишньої Північної Родезії проголошують незалежність Замбії;

1969 рік – американський актор Ричард Бартон дарує своїй дружині Елізабет Тейлор діамант вагою майже 69,5 карата й вартістю понад $1 млн;

1975 рік – у Великій Британії та США виходить платівка Джона Леннона Shaved Fish;

1986 рік – у Лондоні відкривають найбільший у світі магазин грамплатівок;

1991 рік – Верховна Рада проголошує без'ядерний статус України;

1993 рік – у соборі Святої Софії в Києві здійснюють інтронізацію Володимира Романюка, обраного Патріархом Київським і всієї Руси-України;

1999 рік – у Рогатині відкривають пам'ятник землячці Роксолані, коханій дружині османського султана Сулеймана I Пишного;

2005 рік – у Києві Фонд держмайна проводить повторний аукціон з продажу «Криворіжсталі»: новим власником заводу стала компанія «Міттал Стіл».

Іменини

День ангела святкують: Олексій, Опанас, Іван, Микола, Петро, Іраклій, Лаврентій.