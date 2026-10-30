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Коли температура в Україні опуститься до нуля? Синоптики назвали дату

Дмитро Олізаренко
glavcom.ua
Дмитро Олізаренко
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Коли температура в Україні опуститься до нуля? Синоптики назвали дату
На початку листопада нічна температура в окремих регіонах України наблизиться до нуля, а у високогір'ї Карпат посиляться морози
фото: РБК, Xionia

Перші листопадові ночі принесуть похолодання до 0°

В Україні вже 1 листопада температура повітря вночі може опуститися до 0°. Найвідчутніше похолодання очікується на початку наступного тижня, а в окремих регіонах можливі опади у вигляді мокрого снігу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на прогнози Українського гідрометеорологічного центру та інших погодних служб.

За даними Укргідрометцентру, 31 жовтня вночі температура становитиме переважно +3…+10°, удень повітря прогріється до +7…+14°. На Лівобережжі очікуються невеликі та помірні дощі, на решті території істотних опадів не прогнозують.

У неділю, 1 листопада, нічна температура знизиться до 0…+6°, лише у східних областях збережеться до +10°. Удень синоптики прогнозують +6…+13°.

За прогнозом Укргідрометцентру, 1 листопада в Україні вночі очікується від +2° до +13°, удень – від +6° до +16° залежно від регіону
За прогнозом Укргідрометцентру, 1 листопада в Україні вночі очікується від +2° до +13°, удень – від +6° до +16° залежно від регіону
фото: Український гідрометеорологічний центр

У Карпатах можливі дощ із мокрим снігом, а на північному сході та сході країни вночі й уранці дощитиме. В інших регіонах істотних опадів не очікується.

Коли в Україну прийдуть морози

За прогнозом метеоролога Ігоря Кібальчича, який наводить «Телеграф», після 5 листопада в окремих регіонах України можливі нічні морози від −1° до −6°. Удень температура становитиме переважно +2…+7°.

За прогнозом погодного сервісу, у Києві нічна температура поступово знижуватиметься і 7–8 листопада становитиме близько +1°
За прогнозом погодного сервісу, у Києві нічна температура поступово знижуватиметься і 7–8 листопада становитиме близько +1°
фото: Xionia

Водночас прогнозні моделі показують, що похолодання буде нерівномірним. Наприклад, у ніч на 5 листопада в Києві очікується близько +3°, у Харкові та Чернігові — приблизно +2°, у Дніпрі — +3°, а у Львові — понад +5°.

Найнижчі температури прогнозують у високогір'ї Карпат. На Говерлі вже 1–2 листопада можливі морози до −6° вночі, а 5–7 листопада — до −11°.

На Говерлі вже 1 листопада прогнозують нічні морози до −6°, а 5–7 листопада температура може опуститися до −11°
На Говерлі вже 1 листопада прогнозують нічні морози до −6°, а 5–7 листопада температура може опуститися до −11°
фото: Xionia

За прогнозом погодного сервісу, наведеним на скриншоті для Шевченківського району Харкова, у четвер, 5 листопада, нічна температура може опуститися до 0°, тоді як удень очікується близько +4°.

Яким буде листопад

Попри перші нічні заморозки, синоптики не прогнозують різкого переходу до зимової погоди на всій території України.

Згідно з місячним прогнозом Укргідрометцентру, середня температура листопада становитиме від +1° до +7°, що відповідає кліматичній нормі.

Місячна кількість опадів очікується в межах 34–77 мм, у високогір'ї Карпат — 77–100 мм. Загалом ці показники близькі до звичайних для останнього місяця осені.

Синоптики наголошують, що довгострокові прогнози можуть змінюватися, тому точні температурні показники для окремих населених пунктів варто уточнювати ближче до відповідних дат.

За прогнозом моделі GFS, 4 листопада в більшості міст України температура залишатиметься плюсовою, проте в Карпатах можливе похолодання до −3,6°
За прогнозом моделі GFS, 4 листопада в більшості міст України температура залишатиметься плюсовою, проте в Карпатах можливе похолодання до −3,6°
фото: погодний сервіс Xionia

Нагадаємо, раніше «Главком» опублікував прогноз погоди на тиждень із 26 жовтня до 1 листопада. Синоптики попереджали про поступове зниження температури та дощі наприкінці жовтня.

Крім того, «Главком» писав про перший сніг у Карпатах. Уже 26 жовтня в гірських районах прогнозували дощі з мокрим снігом.

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Теги: опалення снігопад зима повітря прогноз погоди

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