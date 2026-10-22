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Київ накрив густий туман: синоптики попередили про небезпеку

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Київ накрив густий туман: синоптики попередили про небезпеку
Синоптики наголосили, що погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту
фото: glavcom.ua

Видимість у столиці скоротиться до 200–500 метрів

У Києві вранці четверга, 22 жовтня, очікується туман, який може суттєво погіршити видимість на дорогах. Синоптики оголосили перший, жовтий рівень небезпечності. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

За інформацією синоптиків, у найближчу годину зі збереженням протягом ранку 22 жовтня в столиці прогнозується туман. Видимість становитиме лише 200–500 метрів. У зв'язку з погіршенням погодних умов у Києві оголошено I рівень небезпечності – жовтий.

Київ накрив густий туман: синоптики попередили про небезпеку фото 1
фото: Український гідрометеорологічний центр

В Укргідрометцентрі попередили, що туман може призвести до порушень руху транспорту на дорогах і вулицях столиці.

Погодні умови можуть ускладнити пересування містом, зокрема через обмежену видимість. Водіям варто враховувати попередження синоптиків під час планування поїздок.

Нагадаємо, минулого тижня в Україні фіксували перший мокрий сніг у Карпатах, заморозки та значні дощі – осінь заявила про себе в повну силу. Детальніше про прогноз на найближчі дні – у прогнозі на 19-25 жовтня 2026 року.

До слова, нинішня осінь в Україні може стати особливою: на погоду потужно впливатиме Ель-Ніньйо. Це масштабний кліматичний феномен, який полягає в різкому та тривалому підвищенні температури поверхні води у тропічній зоні Тихого океану. Цей процес має планетарне значення.

Раніше повідомлялося, що вересень у Києві виявився теплішим за кліматичну норму на 1,4°C, а кількість опадів за місяць становила 148% від норми. 

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Теги: Укргідрометцентр погода

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