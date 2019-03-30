«День тиші»: в поліції Києва розповіли про кількість незаконної агітації



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24 повідомлення стосувалися незаконної передвиборчої агітації

У «день тиші» 30 березня поліція зареєструвала у Києві 41 повідомлення щодо порушення виборчого законодавства.

Як повідомляє поліція Києва, зокрема, 24 з них стосувалися незаконної передвиборчої агітації.

«Усі події належним чином зареєстровані в Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень. Після ретельної перевірки їм буде надана відповідна правова кваліфікація», — повідомили правоохоронці.

Столичні правоохоронці продовжують працювати в посиленому режимі.

Раніше в МВС повідомили, що станом на 15 годину 30 березня до поліції в Україні надійшло 159 заяв про порушення виборчого законодавства.

31 березня відбудеться перший тур виборів президента, участь у ньому візьмуть 39 кандидатів.

Раніше помічник голови Державної прикордонної служби України Олег Слободян заявив, що жителям тимчасово окупованого Криму, які їхатимуть на підконтрольну територію України для голосування на виборах, не варто повідомляти про мету своєї поїздки на адмінмежі.