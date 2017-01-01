День в АТО: російські окупанти випустили біля Травневого понад 50 мін

Бойовики ведуть вогонь із забороненого Мінськими угодами озброєння

Сьогодні російсько-окупаційні війська продовжували вести вогонь по позиціях сил АТО, зокрема й із забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО. За його даними, на луганському напрямку епіцентром нестабільності залишається Світлодарська дуга. «Тут ворог декілька разів з мінометів різних калібрів й



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Російсько-окупаційні війська застосовують міномети різних калібрів, гранатомети, піхотне озброєння

Бойовики ведуть вогонь із забороненого Мінськими угодами озброєння

Сьогодні російсько-окупаційні війська продовжували вести вогонь по позиціях сил АТО, зокрема й із забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

За його даними, на луганському напрямку епіцентром нестабільності залишається Світлодарська дуга. «Тут ворог декілька разів з мінометів різних калібрів й усього спектру піхотного озброєння та БМП вів вогонь поблизу Луганського і Травневого. Неподалік останнього окупанти випустили понад півсотні 120-мм мін. Міномети калібру 82-мм та великокаліберні кулемети загарбники застосували біля Кримського, з гранатометів обстріляли оборонців Золотого, а зі стрілецької зброї – захисників Лобачевого», - йдеться в повідомленні.

На донецькому напрямку гаряче на Приазов’ї. «Тут бойовики з мінометів, гранатометів різних типів та стрілецької зброї вели вогонь біля Водяного. Не менш спекотно і у районі Авдіївки. Зокрема, наші позиції поблизу Кам’янки в обідню пору обстрілював ворожий снайпер, після чого російські найманці пустили у хід гранатомети та легке піхотне озброєння. Зі 120-мм мінометів противник вів вогонь на підступах до Опитного та по південних околицях Авдіївки», - інформує прес-центр.

Загалом від опівночі російсько-терористичні війська уже 15 разів порушили режим припинення вогню. «У половині випадків військовослужбовці Збройних сил України відповідали агресору з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї», - повідомляють у штабі АТО.

Як повідомлялося, сьогодні, 8 грудня, російсько-окупаційні війська на Донбасі з нових позицій, облаштованих у районі населеного пункту Гольмівський та населеного пункту Доломітне, відкрили масований обстріл по населеному пункту Травневе.