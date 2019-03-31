Українці у Китаї обрали президента



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Голосування на виборчій дільниці при Посольстві України в Китаї, 31 березня

У Китаї на чергових виборах українського президента цього року проголосувала рекордна кількість виборців

О 20 годині (за Пекіном) закінчилося голосування на закордонній виборчій дільниці №900041 при посольстві України у Китайській Народній Республіці. Про це повідомляє з посиланням на інформацію посольства.

Посольство України в Китайській Народній Республіці діє також за сумісництвом і в Монголії.

У посольстві повідомили, що на чергових виборах президента цього року проголосувала рекордна кількість виборців, більшість з них молодь: студенти та працюючі в Китаї громадяни України.

«З дозволу нашого пекінського консульства (одна з двох виборчих дільниць в Китаї) можно робити репост явка 209 виборців (67%)

Порошенко -88

Зеленський - 69

Тимошенко -16

Гриценко – 12», - йдеться в повідомленні у «Фейсбук».

Характерно, що багато з них прибувало для голосування з різних частин Китаю, в т.ч. Хайнаню, Гонконгу, Гуанчжоу та Уханю.

Також нагадаємо, що українські полярники завершили голосування на виборах.

На виборчих дільницях у Німеччині, Чехії, Польщі та Естонії зранку утворилися величезні черги з тих, хто прийшов обирати президента України.