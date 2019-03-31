Українці у Китаї обрали президента
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У Китаї на чергових виборах українського президента цього року проголосувала рекордна кількість виборців
О 20 годині (за Пекіном) закінчилося голосування на закордонній виборчій дільниці №900041 при посольстві України у Китайській Народній Республіці. Про це повідомляє з посиланням на інформацію посольства.
Посольство України в Китайській Народній Республіці діє також за сумісництвом і в Монголії.
У посольстві повідомили, що на чергових виборах президента цього року проголосувала рекордна кількість виборців, більшість з них молодь: студенти та працюючі в Китаї громадяни України.
«З дозволу нашого пекінського консульства (одна з двох виборчих дільниць в Китаї) можно робити репост явка 209 виборців (67%)
Порошенко -88
Зеленський - 69
Тимошенко -16
Гриценко – 12», - йдеться в повідомленні у «Фейсбук».
Характерно, що багато з них прибувало для голосування з різних частин Китаю, в т.ч. Хайнаню, Гонконгу, Гуанчжоу та Уханю.
Також нагадаємо, що українські полярники завершили голосування на виборах.
На виборчих дільницях у Німеччині, Чехії, Польщі та Естонії зранку утворилися величезні черги з тих, хто прийшов обирати президента України.
До слова, сьогодні на Закарпатті, у Береговому активно голосує табір ромів.
Також зазначимо, що на виборчу дільницю у Мінську не пустили російських журналістів.
Раніше у США стартували вибори президента України.
Також повідомлялося, що в Австралії завершилося голосування на виборах президента України.
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