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    Українці у Китаї обрали президента

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    <span>Голосування на виборчій дільниці при Посольстві України в Китаї, 31 березня&nbsp;</span> - Українці у Китаї обрали президента
    Голосування на виборчій дільниці при Посольстві України в Китаї, 31 березня 

    У Китаї на чергових виборах українського президента цього року проголосувала рекордна кількість виборців

    О 20 годині (за Пекіном) закінчилося голосування на закордонній виборчій дільниці №900041 при посольстві України у Китайській Народній Республіці. Про це повідомляє з посиланням на інформацію посольства.

    Посольство України в Китайській Народній Республіці діє також за сумісництвом і в Монголії.

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    У посольстві повідомили, що на чергових виборах президента цього року проголосувала рекордна кількість виборців, більшість з них молодь: студенти та працюючі в Китаї громадяни України.

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    Українці у Китаї обрали президента
    Українці у Китаї обрали президента
    Українці у Китаї обрали президента
    Українці у Китаї обрали президента

    «З дозволу нашого пекінського консульства (одна з двох виборчих дільниць в Китаї) можно робити репост явка 209 виборців (67%)

    Порошенко -88
    Зеленський - 69
    Тимошенко -16
    Гриценко – 12», - йдеться в повідомленні у «Фейсбук».

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    Характерно, що багато з них прибувало для голосування з різних частин Китаю, в т.ч. Хайнаню, Гонконгу, Гуанчжоу та Уханю.

    Також нагадаємо, що українські полярники завершили голосування на виборах.

    На виборчих дільницях у Німеччині, Чехії, Польщі та Естонії зранку утворилися величезні черги з тих, хто прийшов обирати президента України. 

    Зазначимо, що жоден українець з РФ поки не взяв участь у виборах на території Грузії.

    До слова, сьогодні на Закарпатті, у Береговому активно голосує табір ромів.

    Також зазначимо, що на виборчу дільницю у Мінську не пустили російських журналістів.

    Раніше у США стартували вибори президента України

    Також повідомлялося, що в Австралії завершилося голосування на виборах президента України.

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