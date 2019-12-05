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    Політичні бранці Кремля. «Диверсант» Олексій Бессарабов» зустріне черговий день народження у російській в’язниці

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    <span>Олексія Бессарабова етапували з окупованого Криму в РФ</span> - Політичні бранці Кремля. «Диверсант» Олексій Бессарабов» зустріне черговий день народження у російській в’язниці
    Олексія Бессарабова етапували з окупованого Криму в РФ

    Учасники пресконференції розказали про актуальні питання справи Олексія Бессарабова

    Сьогодні, 5 грудня, в пресцентрі ІА «Главком» відбувся брифінг «Політичні бранці Кремля. Справа «диверсантів»: Олексій Бессарабов»
    Запрошені гості:

    • Михайло Гончар, президент Центру глобалістики «Стратегія ХХІ», головний редактор журналу «Чорноморська безпека»;
    • Павло Лакійчук, керівник військових програм Центру глобалістики «Стратегія ХХІ», член редколегії журналу «Чорноморська безпека».

    Учасники пресконференції розказали про актуальні питання справи Олексія Бессарабова, який відзначатиме черговий свій день народження у застінках Кремля.

    Напередодні повідомлялося, що омбудсмен України Людмила Денісова вимагає від РФ повідомити, де перебувають двоє українських політв'язнів.

    Нагадаємо, наприкінці листопада стало відомо, що «українських диверсантів» Дудку і Бессарабова етапували з окупованого Криму в РФ.

    Як відомо, Верховний суд Росії 15 жовтня відхилив скаргу захисту і затвердив вирок Дудці і Бессарабову.

    Син Володимира Дудки Ілля заявив, що сподівається тільки на обмін після того, як Верховний суд РФ залишив у силі вирок його батькові.

    9 листопада 2016 року в Севастополі затримали співробітників кримського аналітичного центру «Номос» Дмитра Штиблікова і Олексія Бессарабова, а також їхнього близького друга Володимира Дудку. Усіх трьох звинуватили в підготовці диверсій в анексованому Криму на замовлення української розвідки.

    Севастопольський міський суд 4 квітня цього року засудив Дудку і Бессарабова до 14 років в’язниці. Суд також призначив кожному штраф.

    Росія політв’язні в'язниця вирок
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