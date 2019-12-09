У Росії до двох років колонії засудили ексміністра транспорту України



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В ув'язненні Миколі Рудьковському залишилося провести близько трьох місяців Фото: Уніан

Рудьковський визнаний винним у нападі на посольство Росії у Києві

У Росії винесли вирок колишньому українському народному депутату й ексміністру транспорту і зв'язку Миколі Рудьковському, обвинуваченому в нападі на посольство РФ у Києві в червні 2014 року. Його засудили до двох років колонії загального режиму.

Про це повідомляє «Интерфакс».

«Призначити Рудьковському покарання у вигляді двох років позбавлення волі з відбуванням покарання у виправній колонії загального режиму», - йдеться у вироку судді Олени Поспєлової, оголошеному в понеділок.

Згідно з вироком, Рудьковський визнаний винним у «нападі на установу, що користується міжнародним захистом, з метою ускладнення міжнародних відносин» (ч. 2 ст. 360 КК РФ). Крім того, суд стягнув з Рудьковського за цивільними позовами на користь МЗС Росії 5 млн 750 тис. рублів (90 тис. доларів) і на користь страхової компанії АТ «Согаз» - 8 млн 289 тис. рублів (130 тис. доларів).

Процес щодо Рудьковського пройшов в особливому порядку - без дослідження доказів, оскільки він визнав вину і заявив про розкаяння. Суд з урахуванням пом'якшувальних обставин - часткового відшкодування Рудьковським матеріальних збитків у розмірі 2 млн рублів, наявності у нього на утриманні малолітніх дітей і позитивних характеристик, поведінки в період слідства і розкаяння - знайшов підстави для призначення йому покарання «нижче нижчого», ніж передбачає його обвинувачення.

Суд зарахував Рудьковському час перебування під арештом з розрахунку день в СІЗО за півтора в колонії загального режиму. Таким чином, в ув'язненні ексдепутату залишилося провести близько трьох місяців.

У ході дебатів сторін держобвинувачення РФ просило засудити Рудьковського до шести років колонії.

За даними російського слідства, 14 червня 2014 року Рудьковський спільно з невстановленими особами із числа забороненого в РФ «Правого сектора» взяв участь у нападі на російське посольство в Києві. «Метою нападу було ускладнення міжнародних відносин Російської Федерації з Україною та іншими державами», - повідомляли у генпрокуратурі РФ.

Як повідомлялося, 28 вересня 2018 року московська поліція затримала колишнього міністра транспорту України Миколи Рудьковського, якого в РФ оголосили в розшук у справі про напад на російське посольство в Києві.