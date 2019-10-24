​Денісова обговорила із Венеціанською комісією мовний закон



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Денісова висловила перед делегацією думку про те, що у законі відсутні дискримінаційні норми за мовною ознакою

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова зустрілася із делегацією Венеціанської комісії та запевнила її у відсутності будь-якої дискримінації у законі про мову.

Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

«Щойно завершилась зустріч з делегацією Венеціанської комісії за участі секретаря комісії пана Томаса Маркерта. Під час зустрічі було детально проаналізовано та обговорено всі, на думку делегації, дискусійні положення закону про забезпечення функціонування української мови як державної №2704-VIII», - повідомила Денісова.

Як зазначається, Денісова висловила перед делегацією думку про те, що у законі відсутні дискримінаційні норми за мовною ознакою не лише щодо російськомовних громадян, а й до інших представників національних меншин, адже зазначений нормативно-правовий акт спрямований на врегулювання виключно питань розвитку і функціонування української мови як державної.

Омбудсмен наголосила, що дослідження й оцінка розгляду та прийняття в сесійному залі народними депутатами України зазначеного закону належить до компетенції Конституційного суду.