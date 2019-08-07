Денісова прийшла на допит до Генпрокуратури



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Денісова відмовилася спілкуватися із журналістами перед допитом ГПУ

Адвокат омбудсмена Андрій Тарасов сказав, що «не знає, чому її викликали»

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова в середу, 7 серпня, прийшла на допит до Генеральної прокуратури України.

Про це повідомляє Громадське.

Денісова відмовилася спілкуватися із журналістами.

Адвокат омбудсмена Андрій Тарасов сказав, що «не знає, чому її викликали».

Як відомо, ГПУ викликала на допит Денісову 30 липня.

Перед тим, 26 липня, Національне антикорупційне бюро України разом із Управлінням спеціальних розслідувань ГПУ провели обшуки у будівлі Окружного адміністративного суду Києва (ОАСК).

Представники НАБУ та ГПУ оприлюднили аудіозаписи розмов суддів, зокрема, Павла Вовка, Євгена Аблова, Ігоря Погрібніченка. У записах згадувалися імена Уповноваженої з прав людини Людмили Денісової та голови Державної судової адміністрації Зеновія Холоднюка.

Згідно з аудіозаписами, Денісова домовилася із головою ОАСК Павлом Вовком щодо своєї справи про невідповідність у декларації про майно.

Як відомо, 2 серпня судді Окружного адмінсуду Києва Євген Аблов, Ігор Погрібніченко і його голова Павло Вовк, а також суддя Суворовського райсуду Одеси Іван Шепітко прийшли на допит до Першого слідчого відділу Управління спецрозслідувань Генпрокуратури.

В ГПУ заявили, що звернуться до Вищої ради правосуддя та до суду з клопотанням про тимчасове відсторонення суддів, яким 2 серпня повідомили про підозру, від здійснення правосуддя у зв’язку із притягненням до кримінальної відповідальності, а також про обрання підозрюваним запобіжного заходу.