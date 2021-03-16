Мама восьмирічної блогерки прокоментувала її «роман» у соцмережі

Жінка розповіла, що не озвучує доньці тієї скандальної інформації, яка публікується в соцмережах

Поліція допитала батьків скандальних малолітніх блогерів, які імітують у соцмережах кохання.

Про це у вівторок, 16 березня, розповіла мама дівчинки-фігурантки скандалу Мілани Маханець Дар'я в коментарі «Сегодня».

Мати дівчинки повідомила журналістам, що готує свою дочку до кар'єри моделі.

«Мені є що відповісти недоброзичливцям. Наприклад, сьогодні ми дали свідчення поліції в Ірпені. Свою позицію ми будемо відстоювати і далі. Доведемо, що нічого незаконного не вчинено. Крім того, в подальшому будемо звертатися в кіберполіцію для того, щоб було вжито заходів щодо тих, хто публікував негативну і непідтверджену інформацію».

За словами Дар'ї, її дочка активно займається блогерством.

«Вона – блогер-мільйонник, займається моделінгом. До її життя є великий інтерес», – говорить Дар'я.

Крім того, Дар'я прокоментувала найскандальніший момент, який обговорюють у соцмережах. Йдеться про те, що її дочка, нібито, живе разом з 13-річним хлопчиком окремо від батьків.

«Це дуже викривлена інформація. Дитина у своїй сторіс зазначила, що вона їде на ночівлю до Паші. Це був сімейний візит. Тобто, я разом з Міланою приїхали в гості до родини, з якою ми дружимо. Не вона кудись переїхала, а ми разом з нею поїхали».

Дарина також розповіла, що вона не озвучує Мілані скандальної інформації, яка публікується в соцмережах.

«Вона не розуміє цієї агресії, я не даю їй доступу до цієї інформації. Всім недоброзичливцям я б порадила ніколи нічого не говорити про людей, яких вони не знають. Що стосується Мілани, то ми сподіваємося на її розвиток саме в модельній сфері», – резюмувала Маханець.

Як стало відомо, Дар'я домагатиметься того, щоб справа була закрита на досудовому етапі. А ось як розгортався скандал.

Відзначається, що поліція Київської області 16 березня допитала батьків і дівчинки Мілани, і її друга Паші.

Також, за даними ЗМІ, поліція відкрила кримінальне провадження за статтею про ввезення, виготовлення і розповсюдження порнографічних предметів. Однак, підозри нікому не пред'явлені. Поки що батьки обох юних блогерів були просто опитані. Це частина процедури розслідування.

Раніше у соцмережах спалахнув скандал через стосунки восьмирічної моделі Мілани Маханець із 13-річним блогером Павлом Паєм та відверті фотографії дівчинки.

Діти оголосили в Instagram про те, що почали зустрічатися. Там же блогери публікували відео з поцілунками та знімали челендж, під час якого мали бути приковані один до одного ланцюгами впродовж 24 годин.

У сторіс пару запитували, чи сплять вони разом, діти відповідали, що так.

Зазначається, що акаунт дівчинки веде її мама Дарія Маханець. Матір не турбує суспільна думка та відверті світлини її доньки. Вона каже, що в дітей дійсно любов і радить «недоброзичливцям» не втручатися: «це їхнє життя, вони розберуться».

Юристка Ганна Маляр прокоментувала скандал довкола дітей. «Контент для педофілів часто роблять самі батьки зі своїми дітьми. Хтось робить хардкор для закритих сайтів, а хтось відкрито для Instagram тощо», – написала вона.

За її словами, це зрежисований батьками публічний «роман» 8-річної дівчинки з Києва і 13-річного хлопчика. «Дівчинка має мільйони підписників по різних соцмережах. Мільйони дітей хочуть так само стати об’єктами збудження для педофілів та заробляти на цьому гроші», – підкреслила Маляр.

Раніше дитячий омбудсмен Микола Кулеба повідомив, що через цю ситуацію вже звернувся до Генпрокуратури, Міністерства внутрішніх справ та Кіберполіції.