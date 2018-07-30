Денісова розказала, як бойовики блокують передачу Україні засуджених з «ЛДНР»



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Фото: Facebook Людмили Денісової

Українська сторона чекає на наступну зустріч Тристоронньої контактної групи у Мінську 22 серпня

Окупаційна влада псевдореспублік «ЛДНР» свідомо гальмує процес переговорів щодо передачі засуджених, ув’язнених на території так званих «ДНР» і «ЛНР», які просять перемістити їх на підконтрольну територію для подальшого відбування покарання.

Про це 30 липня написала на своїй сторінці в Facebook Уповноважений ВР з прав людини Людмила Денісова.

За словами омбудсмена, 30 липня вона мала зустріч з представниками Громадської організації «Донбас-SOS» - Наталією Мельник та Анатолієм Ягіним, які повідомили, що їм також надходять заяви з проханнями від засуджених «ЛДНР» та їхніх родичів.

«Їх так звані «омбудсмени» вимагають, щоб президент України особисто підтвердив повноваження Вячеслава Петльованого, якого було визначено моїм представником на цих переговорах. І це, незважаючи на те, що про таке рішення неодноразово було повідомлено координатора гуманітарної підгрупи на Мінських переговорах Тоні Фріша. Крім того, мій представник Петльований неодноразово обговорював та направляв листи до глави Моніторингової місії ООН з прав людини Фіоні Фрейзер щодо питання передачі засуджених осіб з псевдореспублік «ДНР і ЛНР» на територію України», - зауважила Денісова.

Вона повідомила, що українська сторона чекає на наступну зустріч Тристоронньої контактної групи у Мінську, яка відбудеться 22 серпня.

«Продовжуємо співпрацювати з усіма, хто може допомогти повернути наших хлопців на територію, підконтрольну уряду України», - додала омбудсмен.