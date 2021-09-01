Стало відомо, яку суму витрачено на проведення «Кримської платформи» (документ)

Відповідальною за міжнародний саміт була Державна театрально-видовищна агенція

На проведення установчого саміту «Кримської платформи» було виділено з бюджету 18 млн грн. Про це «Главкому» повідомив державний секретар міністерства культури та інформаційної політики Ярема Дуль у відповіді на запит.

Посадовець зазначив, що 4 серпня Мінкульт визначив відповідальною за міжнародний саміт Державну театрально-видовищну агенцію.

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За даними ProZorro, на 1 вересня Державна театрально-видовищна агенція скасувала одну закупівлю, яка стосувалася Кримської платформи. Це – послуги з виготовлення сувенірної продукції очікуваною вартістю 51 тис. грн. Обраний переможець ТОВ «Текстиль-Контакт» (усі закупівлі відбулився в обхід тендерних процедур після внесених змін парламентом - «Главком») відмомився виконувати послугу в зв’язку зі стиснутими термінами.

Як повідомляв «Главком», сувенірна продукція для «Кримської платфоми» коштувала державі декілька мільйонів гривень. Так, фізична-особа підприємець Наталія Каменська отримала за сувеніри до міжнародного саміту «Кримська платформа» від державного підприємства «Державна театрально-видовищна агенція» 965 тис. грн. Держпідприємство придбало у Каменської 250 ароматизованих свічок по 820-900 грн за штуку, 100 брошок ручної роботи на 230 тис. грн (2,3 тис. грн за штуку) та 200 запонок ручної роботи на суму 520 тис. грн.

Також підприємиці Ірина Ляховенко та Ірина Оліярник поставили 100 жіночих хусток зі штучного шовку та 100 чоловічих хусток із натурального шовку відповідно. При цьому перша отримала в підсумку 108,6 тис. грн., а друга 42 тис. грн.

ФОПи «Іван Гринчук» та «Юлія Савостіна» також постачали сувенірну продукцію для визначної події. Перший, зокрема, продав 1 тис. брендованих блокнотів загальною вартістю 48 тис. грн, 2 тис. сувенірних ручок Schneider (50 тис. грн), 1 тис. пакетів із логотипом Кримської платформи (48,6 тис. грн), 600 бейдж-слайдерів зі стрічкою (48 тис. грн) і 200 рамок для картин (20 тис. грн). Загалом виручка підприємця склала 214,6 тис. грн.