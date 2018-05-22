Депутат Чумак обіцяє судитись з НАЗК

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Нардеп Віктор Чумак

Нардеп Чумак розповів, чому збирається судитися з НАЗК

Очільник громадського руху «Хвиля» нардеп Віктор Чумак в інтерв'ю «Главкому» розповів, що він думає стосовно роботи НАЗК. Депутат вважає, що скандально відоме агентство з самого початку не мало шансів на успіх, адже було сформовано у так званому ручному режимі. Також нардеп зазначає, що нинішній голова НАЗК Олександр Мангул навряд чи зможе виправити ситуацію. Віктор Чумак додає, що хоче на власному прикладі переконатися у неефективності роботи агентства.

«Я зараз на собі проводитиму експеримент, бо НАЗК проводить мою повну перевірку. Це абсолютно нормально, але у мене нема чого перевіряти. Квартира, будинок, чотири земельних ділянки, машина, зарплата. Тільки зарплата міняється в залежності від того, скільки Верховна Рада платить.»,- пояснює депутат.

На думку нардепа, існує певне політичне замовлення. Адже як відомо, антикорупційну перевірку з незрозумілих причин було подовжено ще на місяць, а рішення досі немає. Якщо воно не з'явиться до кінця тижня, Чумак обіцяє судитися з НАЗК.

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