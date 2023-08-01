«Слуга» Холодов пояснив, чому складає депутатські повноваження

Андрій Холодов: «Тому я прийняв рішення скласти повноваження народного депутата, щоб моє місце зайняла людина, яка може цілком присвятити себе цій роботі»

Народний депутат Андрій Холодов надіслав фракції «Слуги народу» звернення, у якому пояснив, чому складає свої повноваження. Текст звернення оприлюднила в телеграмі речниця партії Юлія Палійчук.

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Холодов пояснив, що в його родину прийшла хвороба, тому він надалі не може «суміщати обов'язки глави сім'ї, займатись лікуванням дружини, дитини та одночасно бути присутнім на всіх засіданнях Верховної Ради».

«Тому я прийняв рішення скласти повноваження народного депутата, щоб моє місце зайняла людина, яка може цілком присвятити себе цій роботі», – написав нардеп.

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Він закликав колег підтримати в сесійній залі його заяву про складання депутатських повноважень.

Раніше повідомлялося, що 31 липня, народний депутат від партії «Слуга народу», кум Віктора Медведчука Андрій Холодов подав до Верховної Ради заяву про складання мандату. Це сталося на тлі чуток про його відпочинок на Кіпрі.

Нагадаємо, кілька днів тому журналісти «Схем» оприлюднили власне розслідування про Холодова. Вони стверджували, що нардеп виїхав із України ще у січні 2023 року і з того часу не повертався. Видання уточнило, що Холодов перебуває зі своєю родиною за кордоном, у тому числі на Кіпрі, де має сімейний маєток.