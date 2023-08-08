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Затримання Гунька. Досьє на скандального нардепа

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Затримання Гунька. Досьє на скандального нардепа
Анатолій Гунько – адвокат і народний депутат України IX скликання від фракції «Слуга народу»
фото з відкритих джерел

У 2020 році Гунько став народним депутатом IX скликання від фракції «Слуга народу»

Служба безпеки України спільно з Національним антикорупційним бюро викрила чинного народного депутата України на масштабній корупції. Йдеться про нардепа від «Слуги народу» Анатолія Гунька.

Що відомо про Анатолія Гунька

Анатолій Гунько – адвокат і народний депутат України IX скликання від фракції «Слуга народу». Народився 12 березня 1976 року у селі Сальне Ніжинського району Чернігівської області. Освіта вища. Мешкає у місті Бровари Київської області. Директор ТОВ «Гільдія права», співзасновник будівельного ТОВ «Компанія Інтер-Профіт».

Анатолій Гунько
Анатолій Гунько
фото з відкритих джерел

У 2018 році Гунько був серед затриманих Генпрокуратурою членів угрупування, яке могло бути причетне до незаконного привласнення майна держпідприємства «Радіопередавальний центр». Гунько розглядався слідством як організатор цього угрупування, яке привласнило державну земельну ділянку площею майже 100 гектарів. В оборудці була замішана кампанія «Інтер-профіт», що офіційно належить Гуньку. Але той вийшов з-під варти під заставу в 1,7 млн грн.

Також опоненти Гунька наголошували, що той має зв’язки з доволі одіозним бізнесменом Вадимом Поліщуком, який пов'язаний далекими родинними зв’язками з російським можновладцем Дмитром Медведєвим. Поліщук, за твердженням Ляшка, нібито і фінансував кампанію Гунька, витративши на підкуп виборців орієнтовно $5 млн.

Анатолій Гунько
Анатолій Гунько
фото з відкритих джерел

Згодом, у червні 2020 року, Гунько ініціював процес стягнення моральної шкоди за незаконне кримінальне переслідування. У своєму позові він вказував, що зазнав сильних душевних страждань, негативних змін в особистому житті, втратив ділову репутацію, оскільки є публічною особою, займається громадською та політичною діяльністю.

Першочергово Гунько оцінив свою моральну шкоду у 10 мільйонів гривень, пізніше ця сума знизилась до двох мільйонів гривень.

2022-му році Національне агентство з питань запобігання корупції склало адміністративний протокол щодо Анатолія Гунька за те, що помічник подарував йому годинник Breguet за понад $10 тисяч.

У 2023 році суд визнав Анатолія Гунька винним у порушенні вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів. Він написав депутатське звернення до начальника Головного управління Національної поліції в Чернігівській області Володимира Нідзельського. Суд встановив, що Гунько надавав вказівки органу досудового розслідування в його депутатському зверненні.

Дружина депутата Гунько Наталія Іванівна є депутаткою Київської обласної ради та до травня 2023 була головою Київської обласної ради.

Дружина Гунька Наталія
Дружина Гунька Наталія
фото з відкритих джерел

Політична кар'єра Гунька

У 2015 році балотувався від партії «Наш край» до Київської облради.

2019 року Гунько балотувався за 209 округом від партії Батьківщина, посів третє місце (25 %, 17 тис. голосів). Також кандидат від Батьківщини Анатолій Гунько організував концерт співачки Ольги Полякової у місті Ніжин Чернігівської області. 13-14 липня 2019 року за сприяння Гунька організовано концерти гурту Фрістайл у місті Носівка та Павла Дворського в смт Срібне Чернігівської області.

25 жовтня 2020 року Гунько переміг на довиборах до Верховної Ради на 208 окрузі, став народним депутатом IX скликання від фракції «Слуга народу», обійшовши головного опонента – лідера Радикальної партії Олега Ляшка.

Анатолій Гунько (ліворуч) та Олег Ляшко (праворуч)
Анатолій Гунько (ліворуч) та Олег Ляшко (праворуч)
фото: колаж

Наприкінці 2022 року нардеп проголосував за містобудівну реформу (#5655), яка впроваджувалася в інтересах забудовників і нівелювала вплив громадян на відбудову України.

Цього ж року народний депутат не підписав звернення до голови Верховної Ради Руслана Стефанчука із вимогою внести у порядок денний найближчої сесії законодавчі ініціативи, які стосуються позбавлення повноважень народних депутатів та депутатів місцевих рад, які були обрані від заборонених проросійських партій.

Нагадаємо, Служба безпеки України спільно з Національним антикорупційним бюро викрила чинного народного депутата України на масштабній корупції. Як повідомляє СБУ, за гроші посадовець обіцяв бізнесмену забезпечити надання в обробіток державних земельних ділянок Національної академії аграрних наук України.

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Теги: СБУ депутат партія Слуга народу Анатолій Гунько

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