Депутат від БПП пояснив, чому вважає Гройсмана зрадником



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Нардеп від БПП Іван Вінник

Вінник буде ініціювати відставку Володимира Гройсмана

Відомо, що Прем’єр-міністр Володимир Гройсман Володимир Гройсман поки що публічно не підтримав потенційного кандидата в президенти Порошенка, і це одна з форм зради.

Про це заявив народний депутат України Іван Вінник в ефірі проекту «HARD» з Наташею Влащенко на телеканалі ZIK.

«Я дійсно вважаю, що Прем’єр-міністр Володимир Гройсман не відповідає займаній посаді. Я назвав його зрадником через зрив оборонних програм, через відмову підтримати ідею міністра оборони підняти грошове забезпечення військовослужбовцям з 15 жовтня. Також через те, що 240 мільярдів гривень, а це більш як 20% дохідної частини проекту бюджету 2019-го року, пропонується віддати на обслуговування держборгів. Це безпрецедентна ситуація, і в нас у країні ніколи не було таких умов виконання бюджету», – пояснив Вінник.

Народний депутат зауважив, що екс-прем’єр Арсеній Яценюк, якого Гройсман ставить собі у приклад, не дозволив у складний для країни час – у 2015 році скерувати значну частину бюджету на обслуговування зовнішніх і внутрішніх державних боргів.

«Можливо, я буду ініціювати відставку Володимира Гройсмана, утім одного голосу недостатньо, щоб прийняти таке кадрове рішення. Але це моя особиста думка, і фракція БПП щодо цього питання ще не визначалася, хоча невдоволення всередині фракції надзвичайно велике», – підкреслив Вінник.

Він також припустив, що конфлікт між Президентом Порошенком і прем’єром Гройсманом знаходиться в понятійно-емоційній сфері.

«Володимир Гройсман прийшов у велику політику в першій п’ятірці списку ББП, але, незважаючи на це, сьогодні відверто веде самостійний політичний проект. Так, прем’єр почав загравати з «Народним фронтом», і хоч в цьому нічого поганого немає, але по-людськи це не зовсім коректно. Також відомо, що Гройсман поки що публічно не підтримав потенційного кандидата в президенти Порошенка, і це, на мою думку, одні з форм зради», – заявив Вінник.