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    Депутати Європарламенту вимагають заборонити трофейне полювання

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    Екологи та депутати Європарламенту вимагають заборонити трофейне полювання - Депутати Європарламенту вимагають заборонити трофейне полювання
    Екологи та депутати Європарламенту вимагають заборонити трофейне полювання
    Фото: DW

    Екологи попередили про безпрецедентне скорочення кількості видів на планеті

    Десятки депутатів Європарламенту та екологічні організації виступили із вимогою заборонити трофейне полювання, яке дозволено у низці країн світу.

    Євродепутати та екологи написали відкритого листа, який оприлюднили 18 серпня в Женеві на Всесвітній конференції зі збереження рідкісних видів тварин.

    Автори листа закликали внести зміни у Конвенцію з міжнародної торгівлі видами дикої флори та фауни, які перебувають під загрозою зникнення (CITES). Під час обговорення цієї теми екологи попередили про безпрецедентне скорочення кількості видів на планеті.

    Нелегальна торгівля тваринами є однією з причин вимирання видів. Понад 50 євродепутатів та екологи нагадали, що заборона на торгівлю тваринами з Конвенції не розповсюджується на трофейне полювання.

    Автори звернення наголосили, що трофейне полювання є очевидно комерційним явищем із «багатомільйонним оборотом», тому цю лазівку треба усунути.

    Так, зокрема в низці країн Африки дозволено трофейне полювання на слонів, носорогів, левів тощо. Місцева влада відповідає на критику тим, що від такого полювання країни отримують кошти, які потім інвестують у проєкти щодо захисту тварин.

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