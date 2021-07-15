«Велика перемога». Європейський суд обмежив використання газопроводу «Північний потік-1»

Газопровід Opal потужністю 36 млрд кубометрів газу на рік був побудований в серпні 2011 року

Україна може посилити свої позиції у збереженні транзиту природного газу через українську газотранспортну систему

Європейський суд постановив, що трубопровід Opal повинен відповідати правилам енергетики ЄС. Ніяких винятків Nord Stream-1 бути не повинно. Про це повідомляє журналіст Рікард Джозвяк у Twitter.

«Велика перемога Польщі, України, Литви, Латвії та Естонії проти Німеччини та Європейської комісії сьогодні», – написав він.

big victory for #Poland, #Ukraine, #Lithuania, #Latvia and #Estonia against #Germany & the European Commission today with the European Court of Justice ruling that the #Opal pipeline must comply with the EU's energy rules & that no exemption can be granted #Nordstream1 — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) July 15, 2021

Таке рішення може посилити позиції України у збереженні транзиту природного газу через українську газотранспортну систему.

Газопровід Opal потужністю 36 млрд кубометрів газу на рік був побудований в серпні 2011 року. Він пов'язав «Північний потік» з європейською ГТС.

У грудні 2016 року Польща оскаржила в суді Євросоюзу рішення Єврокомісії про доступ російського «Газпрому» до газопроводу Opal. До позову також приєдналися уряди Литви і Латвії, НАК «Нафтогаз України» і польський нафтогазовий оператор PGNiG.

Раніше суд Європейського Союзу виніс рішення на користь Польщі та національної нафтогазової компанії PGNiG в суперечці про доступ російського «Газпрому» до гілки Nord Stream - газопроводу Opal Так, суд скасував рішення Європейської комісії, яка надала росіянам 100% доступ до цього газопроводу.

Як відомо, з 2013 року «Газпром» міг користуватися 50% потужностей Opal. У 2016 році компанія отримала дозвіл підключитися до 90% потужностей трубопроводу, що дозволило їй збільшити прокачування по Opal.

Нещодавно Путін зробив заяву щодо транзиту газу через Україну.

За його словами, «Газпром» підписав контракт на п'ять років на прокачку російського газу через територію України. І, «незважаючи на деякі складності сьогоднішнього дня, Росія взяла на себе зобов'язання в рамках цього контракту і безумовно буде їх виконувати».

Нагадаємо, українська влада побоюється, що Москва відмовиться від контракту газу через Україну після запуску «Північного потоку-2», який повинен з'єднати Росію і Німеччину в обхід української території. В «Нафтогазі» заявляли, що транзит російського газу стримує Росію від ескалації агресії проти України.

Зазначимо, голова правління НАК «Нафтогаз України» Юрій Вітренко заявив, що Україна прагне здійснювати «Зелений перехід», так само як і Європейський Союз.

До слова, Меркель обіцяє, що «Північний потік-2» не замінить український транзит.