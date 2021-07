«Велика перемога». Європейський суд обмежив використання газопроводу «Північний потік-1»

Європейський суд постановив, що трубопровід Opal повинен відповідати правилам енергетики ЄС. Ніяких винятків Nord Stream-1 бути не повинно. Про це повідомляє журналіст Рікард Джозвяк у Twitter.

«Велика перемога Польщі, України, Литви, Латвії та Естонії проти Німеччини та Європейської комісії сьогодні», – написав він.

big victory for #Poland, #Ukraine, #Lithuania, #Latvia and #Estonia against #Germany & the European Commission today with the European Court of Justice ruling that the #Opal pipeline must comply with the EU's energy rules & that no exemption can be granted #Nordstream1