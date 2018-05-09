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    Депутатка Ради народила дівчинку

    Вікторія Пташник вдруге стало мамою
    Позафракційна депутатка Верховної Ради Вікторія Пташник народила дівчинку. Про це вона сповістила на своїй сторінці у Facebook. За її словами, народження дитина сталося вранці 9 травня. «9 місяців тому маленька дівчинка, що жила на небесах, вирішила обрати нас своїми батьками. І ось сьогодні рано вранці нарешті вона вийшла зі свого
    • Сьогодні, 14:14
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    Вікторія Пташник вдруге стало мамою

    Позафракційна депутатка Верховної Ради Вікторія Пташник народила дівчинку. Про це вона сповістила на своїй сторінці у Facebook.

    За її словами, народження дитина сталося вранці 9 травня.

    «9 місяців тому маленька дівчинка, що жила на небесах, вирішила обрати нас своїми батьками. І ось сьогодні рано вранці нарешті вона вийшла зі свого тимчасового будиночку, щоб познайомитися з нами та всім світом», - йдеться у повідомленні депутатки у Facebook.

    У Пташник вже син Євген, що народився у 2010 році.

    Чоловік нардепа займається юриспруденцією, як і сама Вікторія. У першому декреті Вікторія провела рік.

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