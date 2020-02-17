Держава нівелює цінності Майдану, – релігієзнавець



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Професор, науковий співробітник Відділення релігієзнавства Інституту філософії НАНУ Олександр Саган

На його думку, в Україні відбувається хвиля реваншистських настроїв у прошарках суспільства

Сьогодні ми бачимо повне незацікавлення держави у формуванні та підтримуванні української ідентичності, гідності і свобод. Українська ідентичність зазнає ударів ззовні. Свідченням цьому є недавній приклад «12 кроків», які прозвучали на Мюнхенській безпековій конференції. Такі думки висловив професор, науковий співробітник Відділення релігієзнавства Інституту філософії НАНУ Олександр Саган під час пресконференції у пресцентрі «Главком».

Шість років тому відбулася Революція гідності, відбувся Майдан. Шість років з початку російської агресії проти України. «І ми до сих пір відповідаємо на питання, чому відбулася ця Революція гідності і чому почалася війна? А все відбулося, на мій погляд, через одну важливу річ – через ідентичність, самоусвідомлення українцями своєї українськості і неможливості рухатися й розвиватися країні інакшим чином як в європейському напрямку з тим, що ми є самостійна політична держава», - каже Саган.

Сьогодні ця українська ідентичність зазнає ударів ззовні. Свідченням цьому є недавній приклад «12 кроків», які прозвучали на Мюнхенській безпековій конференції. «І хоч цей пункт останній в списку кроків, але він є найважливішим. «Запуск всеукраїнського загальнонаціонального діалогу щодо визначення нової ідентичності України, який враховує погляд сусідів України, включаючи Росію, зазначається, що предметом діалогу мають стати питання історії, національної пам’яті, мови, ідентичності та меншин». Тобто йдеться про те, що нам її все одно будуть міняти для визначення нової ідентичності, щоб ми не відрізнялися від наших сусідів, а саме від московитської ідентичності. Навіть якщо ці «Мюнхенські угоди» не будуть підписані, то українська сучасна політика рухається в цьому напрямку. І стає зрозумілими ті речі, які є алогічними з точки зору воюючої країни. Перш за все це закриття українських каналів, сьогодні в селах багато хто дивитися уже практично російські канали. Ми бачимо і інші кроки – ліквідація сільських шкіл», - занепокоюється релігієзнавець.

На переконання вченого, коли ми говоримо про ідентичність, про громадянські, релігійні цінності, ми повинні звернути увагу перш за все на те, які механізми формують ці цінності і які механізми формують цю ідентичність. «Ця влада і попередня також знівелювала гуманітарні науки, які були покликані сформувати цю толерантність – міжрелігійну та міжнаціональну - вони вилучаються із закладів вищої освіти, і на сьогодні ми бачимо практично катастрофічне скорочення предметів гуманітарного циклу. Релігієзнавство давно покинуло фактично вищу школу. Якщо справа піде і далі так само, то через деяких час ми будемо втрачати і академічне релігієзнавство. І наскільки будуть плачевні. Ми вже бачимо застосування лексики, яка ніколи не була характерна Україні в працях, які претендують на певну науковість та академічність» , - зазначає Саган.

На його думку, в Україні відбувається хвиля реваншистських настроїв у прошарках суспільства. «Ми спостерігаємо наростання агресивних випадків випадів з боку Московської патріархії. І останнім часом почастішали випадки фізичного насильства над кліриками православної церкви України, псування їхнього майна. У цьому ж ряду стоять агресивна юридична політика проти помісної церкви України та інших церков. Це багаторічні тяжби по зміні юрисдикції, саботаж чиновників у справах перереєстрації громад не тільки Московського патріархату, а й Київського патріархату, автокефальної церкви під юрисдикцію православної помісної церкви», - обурюється Саган.

Релігієзнавець констатує, що сьогодні ми бачимо повне незацікавлення держави у формуванні та підтримуванні цієї ідентичності, гідності і свобод. Це завжди було набуто громадянським суспільством.

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Як повідомлялося, три європейські неурядові організації, включаючи авторитетну Мюнхенську безпекову конференцію, у співпраці з Російською радою міжнародних справ, оприлюднили документ за назвою «12 кроків для більшої безпеки України та євроатлантичного регіону».

Цей документ, по суті, має на меті відновлення співпраці Заходу з Росією без деокупації Криму та без виконання вимог України щодо Донбасу. Він пропонує, зокрема, поступове зняття санкцій з Росії, зближення між РФ із Євросоюзом. Також планом пропонується запуск всеукраїнського загальнонаціонального діалогу щодо визначення нової ідентичності України, який врахує погляд сусідів України, включаючи Росію.

Того ж дня із сайту Мюнхенської конференції зник скандальний план щодо України.

Втім, 15 лютого на сайт Мюнхенської конференції повернули скандальний «мирний план» для України.