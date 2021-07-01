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    На Львівщині пам’ятник Хмельницькому пофарбували в рожевий колір (фото)

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    Богдан Хмельницький&nbsp;&laquo;одягнувся&raquo; в малинове - На Львівщині пам’ятник Хмельницькому пофарбували в рожевий колір (фото)
    Богдан Хмельницький «одягнувся» в малинове
    Фото з відкритих джерел

    Хмельницького так «відновила» громадська організація «Твори добро», що це викликає лише гомеричний сміх

    Багато українських пам’яток архітектури потребують захисту та реставрації, але у цій справі дуже важливо дотримуватись правила «не нашкодь». Яскравий приклад несмаку та халтури – нещодавно відреставрований пам’ятник Богданові Хмельницькому, що в Кунині (Львівська область).

    Хмельницького так «відновила» громадська організація «Твори добро», що це викликає лише гомеричний сміх та бажання особисто прийти з фарбами для того, аби все переробити «з нуля».

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    На Львівщині пам’ятник Хмельницькому пофарбували в рожевий колір (фото)
    На Львівщині пам’ятник Хмельницькому пофарбували в рожевий колір (фото)

    Політичний та державний діяч в малинових кольорах має справді «вибуховий» вигляд. Таке оновлення викликало хвилю сміху в українців.

    ««Це жахливо!!! Такі речі я називаю «колгосп імені бароко». ГО «Твори добро+» щось недобре творить...» написав знаний художник-реставратор Державного історико-культурного заповідника Острога, мистецтвознавець Микола Бендюк у Facebook.

    «Отче! Пробач їм, бо не відають, що творять», іронічно відгукнувся на оновлення архітектор Микола Чепелєв.

    Нагадаємо, до середини липня народні депутати хочуть внести зміни до держбюджету і спрямувати 2 млрд грн на ремонтно-реставраційні роботи пам’яток культурної спадщини у рамках «Великої реставрації».

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    Теги: Львівщина Україна реставрація
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    На Львівщині пам’ятник Хмельницькому пофарбували в рожевий колір (фото)