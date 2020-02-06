Forbes: Росія використовує Україну для випробувальних кібератак



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Gameredon почала проводити кібератаки з 2013 року

Російська група Gameredon атакувала п’ять тисяч об'єктів в Україні

Росія використовує Україну як майданчик для випробувань кібератак, зокрема від російської групи кібернетичної загрози Gameredon.

Про це повідомляє Forbes.

Зазначається, що Gameredon атакувала п’ять тисяч об'єктів в Україні. Хакери використовують модифіковану шкідливу програму для операційної системи Windows.

«Програма розроблена для збору і заволодіння даними, пошуку інструкції для сервера дистанційного управління та контролю», - йдеться у повідомленні.

Глава компанії SentinelLabs Віталій Кремез заявив, що російський підхід в Україні - це підготовка, яку застосують до інших цілей, пов'язаних з урядом Росії.

Зазначимо, що російська група Gameredon почала проводити кібератаки з 2013 року.

До слова, директор ФБР не виключає сплеску хакерської активності та кампаній дезінформації з боку росіян під час виборчих перегонів у США цього року.

«Це – загроза в режимі 24/7, 365 днів на рік», - підкреслив директор ФБР.