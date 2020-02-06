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    Forbes: Росія використовує Україну для випробувальних кібератак

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    Gameredon почала проводити кібератаки з 2013 року - Forbes: Росія використовує Україну для випробувальних кібератак
    Gameredon почала проводити кібератаки з 2013 року

    Російська група Gameredon атакувала п’ять тисяч об'єктів в Україні

    Росія використовує Україну як майданчик для випробувань кібератак, зокрема від російської групи кібернетичної загрози Gameredon.

    Про це повідомляє Forbes.

    Зазначається, що Gameredon атакувала п’ять тисяч об'єктів в Україні. Хакери використовують модифіковану шкідливу програму для операційної системи Windows.

    «Програма розроблена для збору і заволодіння даними, пошуку інструкції для сервера дистанційного управління та контролю», - йдеться у повідомленні.

    Глава компанії SentinelLabs Віталій Кремез заявив, що російський підхід в Україні - це підготовка, яку застосують до інших цілей, пов'язаних з урядом Росії.

    Зазначимо, що російська група Gameredon почала проводити кібератаки з 2013 року.

    До слова, директор ФБР не виключає сплеску хакерської активності та кампаній дезінформації з боку росіян під час виборчих перегонів у США цього року.

    «Це – загроза в режимі 24/7, 365 днів на рік», - підкреслив директор ФБР.

    Росія кібератака інтернет технології Україна кібербезпека
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