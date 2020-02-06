Forbes: Росія використовує Україну для випробувальних кібератак
Російська група Gameredon атакувала п’ять тисяч об'єктів в Україні
Росія використовує Україну як майданчик для випробувань кібератак, зокрема від російської групи кібернетичної загрози Gameredon.
Про це повідомляє Forbes.
Зазначається, що Gameredon атакувала п’ять тисяч об'єктів в Україні. Хакери використовують модифіковану шкідливу програму для операційної системи Windows.
«Програма розроблена для збору і заволодіння даними, пошуку інструкції для сервера дистанційного управління та контролю», - йдеться у повідомленні.
Глава компанії SentinelLabs Віталій Кремез заявив, що російський підхід в Україні - це підготовка, яку застосують до інших цілей, пов'язаних з урядом Росії.
Зазначимо, що російська група Gameredon почала проводити кібератаки з 2013 року.
До слова, директор ФБР не виключає сплеску хакерської активності та кампаній дезінформації з боку росіян під час виборчих перегонів у США цього року.
«Це – загроза в режимі 24/7, 365 днів на рік», - підкреслив директор ФБР.