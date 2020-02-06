Новий сенсорний смартфон «жабка» не витримав і кількох днів роботи - ЗМІ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Вартість «жабки» Motorola Razr 2019 становить $1499, компанія призначила остаточну дату старту продажів новинки на 19 лютого

У мережі з’явилось фото, на якому дисплей гнучкого смартфона розірвали прямо на виставковому стенді

У мережі з’явилася інформація про крихкість гнучкого дисплея нового смартфона Motorola Razr 2019.

Зокрема, користувачі оприлюднили цікаве фото з виставкового стенду одного з магазинів, на якому зображена буквально пошматована новинка після декількох днів роботи. Така ситуація трапилася з пристроєм, встановленим в одному з магазинів американського ритейлера Walmart. Представники торгової мережі коментарів щодо цього інциденту не давали. Про цей випадок сповістив користувач твітера MaxWinebach.

Особливістю гнучкого дисплея, встановленого в Motorola Razr 2019 є те, що він не має жорсткого кріплення в районі розташування петель. Таким чином інженери компанії досягли максимальної амплітуди розкриття гаджета, однак це погано впливає на його стійкість. Користувачі зазначають, що зважаючи на шалену ціну смартфона, гаджет повинен бути міцний. Хоча судити насправді занадто рано, адже не зрозуміло, що саме сталося зі смартфоном. На перший погляд складається враження, що його просто видерли з корпусу.

У контексті цієї новини слушно буде згадати про відеоінструкцію, яку Motorola випустила нещодавно. У ній демонструється, як правильно доглядати за смартфоном нового Razr 2019.

Вартість «жабки» Motorola Razr 2019 становить $1499. Після низки перенесень Motorola призначила остаточну дату старту продажів новинки на 19 лютого.