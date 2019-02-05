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    Державна служба статистики оприлюднила структуру доходів українців

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    Державна служба статистики оприлюднила структуру доходів українців
    Фото: dv-gazeta.info

    Більшість доходів громадяни отримують у вигляді зарплати

    Сукупні ресурси середнього домогосподарства у III кварталі 2018 року становили 10122,90 грн на місяць. Про це свідчать дані вибіркового обстеження умов життя домогосподарств Державної служби статистики.

    За даними опитування, в середньому одне домогосподарство з 2,11 осіб отримало 9400,85 грн грошових доходів на місяць.

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    Структура сукупних витрат громадян має такий вигляд:

    Оплата праці - 5569,17 грн (55,0%);

    Доходи від підприємницької  діяльності та самозайнятості - 620,97 грн (6,1%);

    Доходи від продажу сільськогосподарської продукції - 314,12 грн (3,1%);

    Доходи від власності (дивіденди від акцій та інших цінних паперів, відсотки по вкладах, доходи від здачі внайми нерухомості тощо) - 346,77 грн (3,4%);

    Пенсії - 1746,91 грн - (17,2%);

    Стипендії - 26,24 грн - (0,2%);

    Допомоги, пільги, субсидії та компенсаційні виплати, надані готівкою - 190,40 грн (1,9%);

    Грошова допомога  від родичів та інших осіб - 405,78 грн (4,0%);

    Аліменти - 23,44 грн (0,2%);

    Інші грошові доходи - 157,05 грн (1,7%);

    Серед негрошових доходів значну частку займає вартість спожитої продукції, отриманої з особистого підсобного господарства та від самозаготівель - 310,21 грн (3,1% від сукупних ресурсів).

    Раніше повідомлялось, що купівельна спроможність пенсіонерів за 2018 рік знизилась на 11%.

    Джерело: РБК-Україна

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