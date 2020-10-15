Президент підписав указ про передачу державних сільгоспземель до комунальної власності



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Українське законодавство забороняє продаж земель комунальної власності

За словами Зеленського, місцеве самоврядування отримає у власність понад 2 млн гектарів землі

Президент України Володимир Зеленський у четвер підписав указ про передачу земель сільгосппризначення з державної до комунальної власності. За словами президента, йдеться про більш ніж 2 млн га.

Про це сам Зеленський заявив під час візиту в Чернігівську область.

«Сьогодні я підписую указ про заходи щодо передачі земель сільськогосподарського призначення з державної у комунальну власність», - сказав він, виступаючи на земельній форумі Земля - народу.

Президент зазначив, що 26 жовтня 2020 року всі новостворені громади повинні отримати землю в комунальну власність і зможуть використовувати кошти від землекористування для розвитку і благополуччя своїх громад.

«Ми повертаємо землі людям. З центру - на місця. Це логічно, і головне - це справедливо», - зазначив президент.

Зеленський підкреслив, що українське законодавство забороняє продаж земель комунальної власності, що є гарантією того, що наступні покоління українців будуть залишатися господарями своєї землі.

За словами Зеленського, місцеве самоврядування отримає у власність понад 2 млн гектарів землі.

«Це дійсно історичний день. Це красномовний, переконливий і краща відповідь всім, вибачте, брехунам і маніпуляторам, колишнім деяким президентам, прем'єр-міністрам, колишнім адвокатам, чинним кумам, сміливим блогерам, які ховаються десь в Іспанії, і "молодим прогресивним реформаторам". Всі вони в один голос кричали, що ми вкрали в українців землю. Після сьогоднішнього дня у них є тільки два шляхи: або визнати свою помилку і вибачитись за свою брехню, або замовкнути і не заважати нам робити життя українців краще», - заявив президент.