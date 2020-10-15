Державні землі розікрали? Зеленський отримав шокуючий звіт



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Сьогодні держава передає понад 2 млн га земель громадам, - Лещенко

Похибка в земельному балансі становить понад 5 млн га, - Лещенко

У Держгеокадастрі визначили, що похибка в земельному балансі становить понад 5 млн га. Про це заявив голова Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру Роман Лещенко під час брифінгу у Чернігові.

«Чотири місяці тому я був призначений головою Держгеокадастру України. Мені було чітко поставлено завдання президентом України, прем’єр-міністром та урядом в цілому. Завдання було просте – дати відповідь на питання, власне, скільки державної землі в Україні? І я хочу публічно сьогодні звернутися до українського народу та безпосередньо до президента України і до всього керівництва нашої держави. І хочу сказати, що в України 10,4 млн га землі державної форми власності сільськогосподарського призначення немає. Це була брехня. Вводили в оману і стверджували, що є ця земля. Насправді її немає», – сказав Роман Лещенко.

Він зазначив, що 1,7 млн га земель державної форми власності були передані в комунальну власність у 2018-2019 роках.

«І сьогодні, підписавши історичний указ, ми передаємо понад 2 млн га земель громадам. Постає питання – скільки ж залишається землі в Україні державної форми власності? Згідно даних Державного земельного кадастру, після передачі понад 2 млн га землі в Україні безпосередньо в Держгеокадастрі залишається 750 тис. га землі державної форми власності сільськогосподарського призначення. Ця земля перебуває на правовому титулі на акті постійного користування. Мова про землі Академії наук, Міністерства оборони, пенітенціарної служби, Міністерства освіти, та колишні державні підприємства Міністерства АПК, які сьогодні передані у Фонд держмайна на приватизацію. Оце є найбільша відповідь усім боронителям української землі», – додав чиновник.

Він зазначив, що це люди, які ганебно грабували землю.

«Сьогодні земельний баланс України має похибку в понад 5 млн га землі. Де ця земля? У нас є відповідь на це питання. Вона наразі у приватній власності, в приватній власності чиновників, в приватній власності всіх тих людей, які перебували при владі. Вона має чітку регіональну ознаку — тому що були донецькі, то більше акцентували приватизацію саме в Донецькій області. Прийшли вінницькі міцні господарники — вивели понад 80 тис. га лише після Майдану в приватну власність», – сказав Роман Лещенко.

Як повідомлялося, президент підписав указ про передачу державних сільгоспземель до комунальної власності.