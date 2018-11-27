Держбюро розслідувань взялось за першу кримінальну справу



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Справу порушено за ст. 368 (одержання хабара)

Державне бюро розслідувань зареєструвало перше кримінальне провадження. Про це повідомило джерело в бюро, пишуть «Українські новини».

«Перше кримінальне провадження відкрили», - сказав співрозмовник.

При цьому він не став конкретизувати, що це за справа, за фактом або проти особи.

Співрозмовник уточнив, що справу порушено за ст. 368 (одержання хабара).

Слід нагадати, що Державне бюро розслідувань продовжило прийом документів на посади в центральному апараті до 14 грудня.

Раніше повідомлялося, що слідчі Державного бюро розслідувань складуть присягу та розпочнуть перші кримінальні провадження 27 листопада.

Нагадаємо, 9 листопада, Окружний адміністративний суд Києва завершив розгляд справи щодо директора ДБР Романа Труби, встановивши наявність підстав для його люстрації.