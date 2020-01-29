Держкіно очолила фанатка «95 Кварталу». У мережі сплило промовисте фото



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Кудерчук позує із Володимиром Зеленським, Євгеном Кошовим та Мікою Фаталовим

Кудерчук неодноразово підтримувала президента Зеленського в соцмережах

У мережі обговорюють архівний знімок новопризначеної очільниці Держкіно з учасниками студії «Квартал 95». На світлині Марина Кудерчук позує з нинішнім президентом Володимиром Зеленським та акторами Євгеном Кошовим та Мікою Фаталовим.

Кудерчук опублікувала цю світлину на своїй сторінці у Facebook у грудні 2018 року – перед тим у Запоріжжі відбувся концерт студії «Квартал 95».

У дописах у соцмережах Марина Кудерчук неодноразово висловлювала підтримку Зеленському. Останній такий пост вона опублікувала в грудні минулого року.

Нагадаємо, Кабмін призначив на посаду голови Державного агентства з питань кіно Марину Кудерчук. Як відомо, до цього вона обіймала посади директора «кіноконцертного залу ім. О. Довженка» в Запоріжжі та заступника голови Запорізької обладміністрації.