Держкосмос і ЄС підпишуть нову угоду щодо супутникових систем



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Президент уповноважив голову Держкосмосу підписати протокол між Україною та ЄС

Президент України Петро Порошенко уповноважив голову Державного космічного агентства України Павла Дегтяренка підписати протокол до угоди про співробітництво щодо цивільної глобальної навігаційної супутникової системи між Україною та ЄС, про це йдеться в розпорядженні президента №28/2019-рп.

«Уповноважити голову Державного космічного агентства України Дегтяренка Павла Глібовича на підписання протоколу до угоди про співробітництво щодо цивільної глобальної навігаційної супутникової системи (ГНСС) між Україною та Європейським Співтовариством, його державами-членами у зв’язку з приєднанням Республіки Болгарія, Румунії та Республіки Хорватія до Європейського Союзу», — йдеться в документі.

Зазначимо, Супутникова система навігації (англ. Global Navigation Satellite System (GNSS)) — система, призначена для визначення місця розташування (географічних координат) наземних, водних і повітряних об’єктів.

У червні 2017 року Конкурсна комісія з питань вищого корпусу державної служби обрала Павла Дегтяренка головою Державного космічного агентства.

Нагадаємо, напередодні на орбіті Землі пройшла процедура стикування космічного корабля Crew Dragon з Міжнародною космічною станцією.

Crew Dragon було виведено в космос ракетою Falcon 9 виробництва компанії SpaceX напередодні.