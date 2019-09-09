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    Держприкордонслужба перевіряє інформацію про затримання на адмінмежі з Кримом двох українців

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    Держприкордонслужба перевіряє інформацію про затримання на адмінмежі з Кримом двох українців

    За інформацією окупантів, один із затриманих - житель Хмельницької області, який слідував на півострів через пункт пропуску «Джанкой»

    Українські прикордонники перевіряють інформацію про затримання на адмінмежі з Кримом двох українців.

    Про це повідомив спікер Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

    «Ми намагаємося підтвердити цей факт і з'ясувати особистості цих громадян», - сказав Демченко, якого цитує «Інтерфакс-Україна».

    При цьому він наголосив, що Держприкордонслужба України не підтримує зв'язок з окупантами.

    Раніше видання «Крим.Реалії» повідомило з посиланням на прикордонне управління російської ФСБ в окупованому Криму про затримання на адмінмежі з Кримом двох осіб, які нібито «перебувають у федеральному розшуку».

    За інформацією відомства, один із затриманих - житель Хмельницької області, який слідував на півострів через пункт пропуску «Джанкой». Російські прикордонники стверджують, що 40-річного українця «з квітня 2019 року оголошено у федеральний розшук за шахрайство у великих розмірах, яке він вчинив на території півострова».

    Окупанти також повідомили про затримання в пункті пропуску «Армянськ» при виїзді з півострова кримчанина, який «перебуває у розшуку з 2016 року за вчинення крадіжки із завданням значної шкоди».

    Повідомляється, що чоловіків передали російській поліції.

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