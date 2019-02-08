Держдеп: Помпео під час турне Європою обговорить українське питання



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Українське питання Помпео обговорить, зокрема, в угорській столиці

Держсекретар США Майкл Помпео 11-15 лютого перебуватиме в Будапешті, Братиславі, Варшаві, Брюсселі й Рейк'явіку

Державний секретар США Майк Помпео наступного тижня перебуватиме в європейському турне, під час якого відвідає щонайменше п'ять країн та обговорить питання безпеки, економіки, загроз з боку Росії й Ірану, а також України.

Про це офіційно повідомили у Державному департаменті США, пише «Укрінформ».

«Державний секретар США Майкл Помпео в період 11-15 лютого перебуватиме в Будапешті, Братиславі, Варшаві, Брюсселі й Рейк'явіку», - зауважується в повідомленні.

При цьому уточнюється, що українське питання він обговорить, зокрема, в угорській столиці. Помпео там зустрінеться з вищим керівництвом країни, а також лідерами громадянського суспільства.

«11 лютого він (Помпео – ред.) прибуде до Будапешта (Угорщина), де зустрінеться з прем'єр-міністром Орбаном, міністром закордонних справ Сійярто, міністром оборони Бенко для обговорення низки питань у двосторонніх відносинах між Україною й Угорщиною, в тому числі співпрацю у сфері оборони, енергетику й регіональну безпеку, а також підтримку України, шляхи протидії російському і китайському впливу та зміцнення західного альянсу», - зауважили в Держдепі.

У Братиславі державний секретар США обговорить двосторонні відносини, роль Словаччини під час головування в ОБСЄ, а також регіональні й глобальні проблеми.

Під час візиту до Польщі Помпео порушить питання безпеки й енергетики, а також «спільних зусиль щодо досягнення миру й безпеки на Близькому Сході».

У Брюсселі глава Держдепартаменту США зустрінеться з верховним представником ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Федерікою Могеріні. При цьому заплановані обговорення співпраці США і ЄС, спільних зусиль, спрямованих на відновлення демократії в Венесуелі, а також «важливості зміцнення європейської безпеки та подолання загроз, які створюють Іран і Росія».

Завершальним пунктом візиту держсекретаря США стане Ісландія, де він говоритиме про безпеку в Північній Атлантиці, майбутнє головування Ісландії в Раді Арктики, а також двосторонні відносини.

До слова, спеціальний представник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер назвав «реальною» загрозу, яку можуть представляти спостерігачі з Росії для президентських виборів в Україні.