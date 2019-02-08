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    У світі

    Держдеп: Помпео під час турне Європою обговорить українське питання

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    <p>Українське питання Помпео &nbsp;обговорить, зокрема, в угорській столиці</p> - Держдеп: Помпео під час турне Європою обговорить українське питання

    Українське питання Помпео  обговорить, зокрема, в угорській столиці

    Держсекретар США Майкл Помпео 11-15 лютого перебуватиме в Будапешті, Братиславі, Варшаві, Брюсселі й Рейк'явіку

    Державний секретар США Майк Помпео наступного тижня перебуватиме в європейському турне, під час якого відвідає щонайменше п'ять країн та обговорить питання безпеки, економіки, загроз з боку Росії й Ірану, а також України.

    Про це офіційно повідомили у Державному департаменті США, пише «Укрінформ».

    «Державний секретар США Майкл Помпео в період 11-15 лютого перебуватиме в Будапешті, Братиславі, Варшаві, Брюсселі й Рейк'явіку», - зауважується в повідомленні.

    При цьому уточнюється, що українське питання він обговорить, зокрема, в угорській столиці. Помпео там зустрінеться з вищим керівництвом країни, а також лідерами громадянського суспільства.

    «11 лютого він (Помпео – ред.) прибуде до Будапешта (Угорщина), де зустрінеться з прем'єр-міністром Орбаном, міністром закордонних справ Сійярто, міністром оборони Бенко для обговорення низки питань у двосторонніх відносинах між Україною й Угорщиною, в тому числі співпрацю у сфері оборони, енергетику й регіональну безпеку, а також підтримку України, шляхи протидії російському і китайському впливу та зміцнення західного альянсу», - зауважили в Держдепі.

    У Братиславі державний секретар США обговорить двосторонні відносини, роль Словаччини під час головування в ОБСЄ, а також регіональні й глобальні проблеми.

    Під час візиту до Польщі Помпео порушить питання безпеки й енергетики, а також «спільних зусиль щодо досягнення миру й безпеки на Близькому Сході».

    У Брюсселі глава Держдепартаменту США зустрінеться з верховним представником ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Федерікою Могеріні. При цьому заплановані обговорення співпраці США і ЄС, спільних зусиль, спрямованих на відновлення демократії в Венесуелі, а також «важливості зміцнення європейської безпеки та подолання загроз, які створюють Іран і Росія».

    Завершальним пунктом візиту держсекретаря США стане Ісландія, де він говоритиме про безпеку в Північній Атлантиці, майбутнє головування Ісландії в Раді Арктики, а також двосторонні відносини.

    До слова, спеціальний представник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер назвав «реальною» загрозу, яку можуть представляти спостерігачі з Росії для президентських виборів в Україні.

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