США планують суттєво збільшити число своїх військових у Польщі



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Фото: Польське радіо

За словами посла США у Варшаві Жоржети Мосбахер, готовність Польщі відігравати роль у посиленні європейських оборонних механізмів мала ключове значення для польсько-американських відносин

Сполучені Штати мають намір значно збільшити число своїх солдатів у Польщі у ситуації, коли адміністрація президента Дональда Трампа збільшує свою активність у Центральній Європі, повідомляє Польське радіо з посиланням на видання Financial Times.

Американський контингент, що налічує 4 тис. солдатів, збільшиться, заявила посол США у Варшаві Жоржет Мосбахер в інтерв’ю Financial Times.

За словами Мосбахер, збільшення кількості американських солдатів у Польщі «буде значним». «Воно перевищує сотні, сотні», - додала посол.

Найновішою ознакою дедалі тісніших відносин між Вашингтоном та Варшавою є сьогоднішнє підписання контракту між Польщею та США на суму 414 млн доларів на постачання ракетних артилерійських мобільних систем HIMARS.

За словами Мосбахер, «готовність Польщі відігравати роль у посиленні європейських оборонних механізмів мала ключове значення для польсько-американських відносин».

«Поляки є важливим союзником, вони інвестують свої 2% ВВП в оборону. Вони готові модернізувати свою армію на 40 млрд доларів. Ми поважаємо це», - наголосила американська посол, порівнюючи Польщу з державами НАТО, котрі не витрачають необхідних коштів на оборону.

«Ми попросили (інші країни), аби вони активізували (дії) і взяли на себе частковий тягар у 2 відсотки свого ВВП (на оборону) і вони нарікають на це. Але поляки ні. І це не залишиться непоміченим. Тому, коли мова йде про постійну присутність тут, я думаю, що вони будуть винагороджені», - наголосила Жоржет Мосбахер.

Під час розмови міністра закордонних справ Польщі Яцека Чапутовича із державним секретарем США Майком Помпео, який прибув до Варшави, Чапутович заявив, що поділяє з США негативну позицію щодо агресивних дій Росії, особливо щодо України.

Нагадаємо, наприкінці листопада минулого року Державний департамент США схвалив продаж Польщі 20 ракетних артилерійських систем підвищеної мобільності та відповідне обладнання на суму в майже 655 мільйонів доларів США.

HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) – це високомобільна реактивна система залпового вогню, призначена для ураження районів зосередження артилерійських систем, засобів ППО і вогневої підтримки, вантажного транспорту, бойових машин і бронетранспортерів, а також для надання вогневої підтримки своїм підрозділам і засобам підтримки.

Система призначена для стрільби керованими і некерованими ракетами. Максимальна дальність - 300 км. Закупівля цих систем становить важливий елемент модернізації польських збройних сил.