Держсекретар США закликав Угорщину підтримати Україну

Держсекретар США наголосив, що авторитарна Росія не може бути другом для держав, які прагнуть свободи і суверенітету

Державний секретар США Майкл Помпео, який розпочав візит до п’яти країн Європи, під час перебування в Будапешті закликав Угорщину підтримувати Україну в її протистоянні агресії Росії.

Виступаючи на прес-конференції після зустрічей із чільними угорськими посадовцями, Помпео похвалив Угорщину за те, що вона зобов’язалася, як передбачають вимоги НАТО, витрачати на оборону два відсотки від свого валового внутрішнього продукту, що, за його словами, зміцнює безпеку Угорщини і всього союзу НАТО.

При цьому він наголосив: «Досить глянути на Україну, найближчого сусіда Угорщини, щоб побачити, чому це необхідно».

«І сьогодні я говорив із міністром закордонних справ (Угорщини Петером Сійярто) про нагальну важливість підтримувати Україну в її пошуках відновлення суверенітету і територіальної цілісності. Ми не можемо дозволити (президентові Росії Володимирові) Путіну вбити клин між друзями, членами НАТО. Угорці самі чудово знають із історії, що авторитарна Росія ніколи не буде другом для свободи і незалежності менших держав», – заявив Майкл Помпео.

