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    Держсекретар США скасував останній на посаді закордонний візит

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    Держсекретар США Майк Помпео - Держсекретар США скасував останній на посаді закордонний візит
    Держсекретар США Майк Помпео
    Фото: AFP

    Дводенна поїздка держсекретаря Майка Помпео до Брюсселя та сусіднього Люксембурга виключена з графіка

    Державний департамент США скасував візит, який мав бути останньою великою закордонною дипломатичною поїздкою високопосадовця адміністрації президента Дональда Трампа.

    Про це повідомляє Reuters.

    12 січня Державний департамент оголосив, що дводенна поїздка держсекретаря Майка Помпео до Брюсселя та сусіднього Люксембурга виключена з графіка, щоб сприяти «плавному та впорядкованому переходу» до адміністрації наступного президента.

    Таке рішення було прийнято у зв’язку з передачею влади команді обраного президента Джо Байдена.

    «Ми очікуємо від нової приходить адміністрації список кар’єрних співробітників, які залишаться на відповідальних посадах в якості виконуючих обов’язки, поки Сенат не завершить процес затвердження нових співробітників. Ми скасовуємо всі заплановані на цей тиждень поїздки, включаючи поїздку держсекретаря в Європу», – йдеться в заяві Держдепу США.

    Обраний президент Джо Байден вступить на посаду 20 січня.

    Скасування візиту Помпео відбулося на тлі зусиль, спрямованих на звільнення Трампа з посади внаслідок штурму Капітолію США, здійсненої прихильниками президента 6 січня.

    Демократи, які мають більшість у Палаті представників, 12 січня планують запропонувати віцепрезидентові Майку Пенсу усунути Трампа з посади за його роль у подіях, жертвами яких стали 5 людей.

    Якщо Пенс не пристане на цю пропозицію, наступного дня Палата представників може розглянути питання про імпічмент Трампа.

    Теги: США Джозеф Байден імпічмент президент Майк Помпео звільнення
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