Американських сенаторів попередили про штурм Капітолію під час інавгурації Байдена

У день інавгурації для гарантування безпеки у Вашингтоні будуть залучені близько 15 тис. військовослужбовців Національної гвардії

Служба безпеки Конгресу США попередила законодавців про те, що прихильники Дональда Трампа планують 20 січня штурм Капітолію під час інавгурації обраного президента Джо Байдена. Про це повідомляє The Hill з посиланням на джерело.

За словами співрозмовника видання, сенаторам повідомили про погрози збройних нападів на Капітолій, а також на Білий дім і будівлю Верховного суду.

The Hill нагадує, що в день інавгурації для гарантування безпеки у Вашингтоні будуть залучені не менше 15 тис. військовослужбовців Національної гвардії.

Низка законодавців закликали жителів за можливістю не приїжджати до Вашингтона в день інавгурації через загрозу безпеки, що виходить від прихильників Трампа.

Як повідомлялося, чинний президент Дональд Трамп оголосив режим надзвичайної ситуації у Вашингтоні через інавгурацію Байдена.

Режим надзвичайної ситуації діятиме з 11 січня по 24 січня.

Як відомо, чинний президент США Дональд Трамп заявив, що не прийде на інавгурацію майбутнього президента Джозефа Байдена, яка відбудеться 20 січня. Таким чином Трамп стане четвертим президентом в історії США, який пропустить інавгурацію свого наступника.

Востаннє це сталося в 1869 році, коли президент Ендрю Джонсон, який залишав посаду, відмовився їхати на церемонію в тій самій кареті, що і новообраний президент Улісс Грант.

Зазначимо, напередодні Трамп вперше публічно визнав перемогу Байдена на виборах президента США.

Також ЗМІ повідомляли, що Трамп вивчав можливість помилувати самого себе.

Після заворушень у Вашингтоні, які надихнув Трамп, Республіканська партія та бізнес-еліта США почали обговорювати можливість дострокового усунення президента від влади. За найбільш ймовірним сценарієм, місце глави держави посяде віцепрезидент Майкл Пенс.



