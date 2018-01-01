Держсекретар США звинуватив Росію у фінансуванні недемократичних режимів

Тіллерсон вважає, що Америка має ретельніше захищатися

Державний секретар США Рекс Тіллерсон заявив, що Захід повинен бути обережним з такими країнами, як Росія, яка не підтримує демократичні цінності і постачає зброю і військову техніку державам в Західній півкулі, які сповідують таку ж політику. Про це розповів під час виступу в Університеті Техасу в місті Остін. «Наростання присутність Росії



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Тіллерсон вважає, що Америка має ретельніше захищатися

Державний секретар США Рекс Тіллерсон заявив, що Захід повинен бути обережним з такими країнами, як Росія, яка не підтримує демократичні цінності і постачає зброю і військову техніку державам в Західній півкулі, які сповідують таку ж політику. Про це розповів під час виступу в Університеті Техасу в місті Остін.

«Наростання присутність Росії в регіоні (Західної півкулі, - ред.) викликає тривогу, оскільки РФ продовжує продавати зброю і військову техніку недружнім режимам, які не поділяють або не поважають демократичних цінностей», - заявив Тіллерсон.

За його словами, Захід має більш насторожено ставитися до таких країн як Росія з їх антидемократичної політикою.

Джерело: Укрінформ