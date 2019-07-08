Deutsche Bank скоротить 18 тис. співробітників



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Банк вирішив провести радикальну реструктуризацію

Один з найбільших банків Німеччини, Deutsche Bank, оголосив про масштабну реструктуризацію, що призведе до скорочення 18 тис. робочих місць.

Про це повідомляється на сайті банка.

В банку назвали такі кроки важливими стратегічними перетвореннями. Також у банку нова керівна команда. У рамках реструктуризації на перших етапах скоротять 18 тис. співробітників банку. До кінця 2022 року в організації будуть працювати близько 74 тис. чоловік.

Deutsche Bank планує вийти з бізнесу з продажу і торгівлі акціями, частку в якому він купив в минулому році за 1,96 млрд євро. В інвестиційному підрозділі кредитної організації також плануються скорочення.

Проте банк збирається зберегти свій бізнес на ринках акціонерного капіталу. Також Deutsche Bank планує створити новий підрозділ для ліквідації небажаних активів на загальну суму 74 млрд євро.

Deutsche Bank є найбільшим комерційним банком ФРН з обсягом активів 1 трильйон 348 мільярдів євро станом на кінець 2018 року.

Минулий рік він закінчив із чистим прибутком в 341 мільйон євро, тоді як роком раніше було зафіксовано збитки в розмірі 735 мільйонів євро. 2018-й - перший прибутковий рік банку з 2014-го.