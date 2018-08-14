Девальвація рубля збільшила в РФ попит на авіаквитки за кордон



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Ріст цін на квитки може вдарити по російським туристичним операторам

З 8 по 12 серпня попит на квитки міжнародних рейсів із РФ виріс на 31%. В той час як попит на внутрішні рейси виріс лише на 2% за цей час порівняно із періодом 1-7 серпня.

Про це повідомляє російське видання «Коммерсантъ».

При цьому 15 серпня очікується збільшення вартості квитків на фоні зміни обмінного курсу, по якому вираховується рубльова вартість квитків. Так із середи курс рубля до долара, по якому вираховують вартість білетів, буде складати на 5 рублів більше або 68,5 рублів за долар. Розрахунковий курс євро піднімуть на 4,5 рублі до 78 рублів за євро.

Таке збільшення курсу, із якого вираховується вартість білетів, може негативно позначитися і на туристичній галузі. Фактично значний курсу рубля аж на 8% може позбавити туроператорів 2% надбавки, яку вони зазвичай додають до офіційного курсу Центрального банку.

Раніше повідомлялося, що вперше за 12 років росіяни стали найчисельнішою групою туристів, яка відвідували Грузію.