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    Дев'ять найбагатших людей світу втратили $18 млрд за день

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    Американські фондові індекси 14 серпня завершили торги падінням приблизно на 3% - Дев'ять найбагатших людей світу втратили $18 млрд за день
    Американські фондові індекси 14 серпня завершили торги падінням приблизно на 3%
    Фото Richard Drew / AP/TASS

    Найбільше грошей втратив Джефф Безос

    Середа, 14 серпня, стала одним з найгірших днів для американського ринку акцій від початку року – статки 10 найбагатших людей світу скоротилися майже на $18 млрд/

    Про це повідомляє Forbes.

    Найбільше постраждав лідер списку Forbes Джефф Безос – його статки зменшилися на $3,5 млрд. Марк Цукерберг, глава Facebook, втратив 3,2 мільярда доларів. Генеральний директор компанії LVMH Бернар Арно втратив близько трьох мільярдів.

    Ситуація склалася в зв'язку з нестабільною ситуацією на фондовій біржі. Експерти зафіксували максимальне за рік падіння індексу Доу-Джонса. Це ніяк не позначилося лише на одному представнику бізнес-спільноти з топ-10 Forbes – Майклу Блумбергу, колишньому меру Нью-Йорка.

    Падіння індексів на фінансових ринках агентство Bloomberg пояснило складною ситуацією в торгових відносинах Сполучених Штатів і Китаю. Не виключено, що на ситуацію вплинуло зниження економіки Німеччини.

    Минулого разу «чорний день на Уолл-стріт» реєструвався 5 серпня. Тоді індекс Доу-Джонса впав одразу на 2,9%, а найбагатші люди світу втратили $117 млрд за день. Тоді, згідно з підрахунками Forbes, 18 мільярдерів втратили за підсумками дня $1 млрд або більше.

    США економіка фінанси Facebook
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