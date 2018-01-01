Die Welt: Меланії набридли зради Трампа?

Меланія скасувала заплановану поїздку разом з чоловіком на Всесвітній економічний форум в Давосі - до того ж, у 13-у річницю весілля

Досі перша леді США Меланія Трамп з готовністю, з шармом і елегантністю справлялася c представницькими обов'язками, перебуваючи поруч з президентом. Тому, коли Меланія в понеділок скасувала заплановану поїздку разом з чоловіком на Всесвітній економічний форум в Давосі (до того ж в 13-у річницю весілля), це породило деякі домисли, особливо в



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Дональд і Меланія Трамп

Меланія скасувала заплановану поїздку разом з чоловіком на Всесвітній економічний форум в Давосі - до того ж, у 13-у річницю весілля

Досі перша леді США Меланія Трамп з готовністю, з шармом і елегантністю справлялася c представницькими обов'язками, перебуваючи поруч з президентом. Тому, коли Меланія в понеділок скасувала заплановану поїздку разом з чоловіком на Всесвітній економічний форум в Давосі (до того ж в 13-у річницю весілля), це породило деякі домисли, особливо в бульварній пресі. Про це пише впливова німецька газета Die Welt.

«В офісі Меланії у виправдання заявили про «тимчасові організаційні проблеми». Деякі, однак, вже прагнуть побачити ознаки сімейної кризи», - відзначає видання. Неможливо закрити очі на те, що відмова Меланії хронологічно збіглася з повідомленнями серйозних ЗМІ про інтрижку між Трампом і порноактрисою Стормі Деніелс.

Стормі Деніелс, фото: Getty images

Згідно з повідомленнями, ці стосунки виникли в 2006 році, незабаром після того як Меланія народила сина Беррона, передає Die Welt. Деніелс в листопаді 2016 року підкинула цю історію кільком ЗМІ, але незадовго перед виборами взяла свої слова назад. Як повідомила газета The Wall Street Journal, адвокат Трампа заплатив Деніелс $130 тис. за мовчання. Тим часом журнал In Touch опублікував інтерв'ю 2011 року, в якому Деніелс докладно розповідає про стосунки з президентом. Втім, в листі від 10 січня вона виступила зі спростуванням.

«Однак впродовж багатьох років Деніелс розповідала про стосунки, які тривали близько року з Трампом занадто багатьом, щоб спростування з її боку і з боку Трампа здавалися переконливими. Тим більше, що Деніелс зараз їздить по країні зі стріпшоу під назвою «Зробимо Америку знову пристрасною», що іронічно натякає на гасло Трампа «Зробимо Америку знову великою», - йдеться у статті.

«Тепер через цю інтрижку в неприємному становищі опинилися навіть християни-євнгелісти, які раніше в більшості підтримували Трампа, - зазначає видання. - Критика виразно чути з їх власних рядів і з боку інших консерваторів, які звинувачують керівників євангелістського руху на відмову від християнських цінностей з політичних міркувань».

Що думає сама Меланія Трамп, невідомо, пише Die Welt, але скасування поїздки в Давос дає зрозуміти, що «Меланія, мабуть, хоче уникнути приниження, обов'язки з'являтися поруч з чоловіком незабаром після викриттів, відповідати на публічні питання про це».

На закінчення автор статті згадує описану в книзі Майкла Вольфа Fire and Fury «теорію Трампа», яку той викладав друзям: нібито Трамп вважає, що, чим більше різниця у віці між партнерами, тим легше для молодої жінки змиритися з зрадами чоловіка. «Різниця між Трампом і Меланією - 24 роки. Чи справді це підштовхує першу леді до незворушності в разі інтрижок чоловіка, поки залишається її таємницею», - робить висновок Вергін.