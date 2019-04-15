Diesel Gate: В Німеччині вимагають відкликати 60 тисяч Mercedes-Benz GLK



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Наприкінці минулого року контролюючі органи виявили ще одне маніпулятивне програмне забезпечення на німецьких автівках

Німецьке Федеральне відомство автотранспорту (KBA) підозрює німецький автомобілебудівний концерн Daimler у маніпулюванні даними про зміст вихлопів.

Як повідомляє німецьке видання Bild am Sonntag, йдеться про приблизно 60 тис. автівок моделі Mercedes-Benz GLK із дизельним двигуном, повідомило у неділю, 14 квітня.

За його даними, програмне забезпечення дозволяло на випробувальних стендах занижувати показники вмісту шкідливих речовин у вихлопних газах.

Маніпулятивне програмне забезпечення було виявлене у кінці 2018 року. Подальші перевірки лише посилили підозри відомства. Його інтерес викликають моделі, випущені з 2012 по 2015 роки.

За інформацією видання, у процесі здійснення оновлень Daimler таємно видалив це програмне забезпечення. Однак представник концерну назвав дану інформацію такою, що не відповідає дійсності. Він підкреслив, що Daimler тісно співпрацює з KBA і представить свою позицію у ході слухань.

Німецька автомобільна промисловість уже упродовж декількох років перебуває у центрі diesel gate.

Що стосується Daimler, то в червні 2018 року KBA вже виявляло в автомобілях цього концерну п'ять заборонених до використання програмних функцій, здатних відключати систему очищення вихлопних газів. У відомстві підозрюють, що подібними функціями оснащено 774 тис. автомобілів з дизельним двигуном, що мають відповідати нормі Євро-6. Як і інші автовиробники, Daimler використовує для очищення вихлопних газів розчин карбаміду. Однак, згідно з даними KBA, ступінь його ефективності знижується, коли мотор після старту виробляє 17,6 грамів окису азоту. При іншій програмній функції механізм газорозподілу двигуна після 1200 секунд його роботи запускає «режим брудних вихлопів». На нових моделях автомобілів цей режим запускається через 2000 секунд після включення двигуна.

У травні 2018 BKA вимагало негайно відкликати по всьому світу 6,3 тис. мінівенів Mercedes Vito. За заявою Daimler, ці автомобілі потребують оновлення ПЗ.