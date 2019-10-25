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    Дифтерія на Закарпатті: Лондонська лабораторія визначить походження штаму вірусу

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    Дифтерія на Закарпатті: Лондонська лабораторія визначить походження штаму вірусу

    Студенти з Ужгорода, які приїхали на навчання з Індії, могли інфікуватися саме в Україні

    Лондонська лабораторія взяла на обстеження штам дифтерії, яким заразились студенти Ужгородського національного університету, які приїхали на навчання з Індії. Після проведених досліджень медики зможуть визначити походження штаму.

    Про це в ефірі програми «Нині вже» на hromadske повідомив лікар-інфекціоніст Віктор Петров.

    «Ми будемо мати його генеологію і ми тоді отримаємо відповіді на питання и це є штам завезений чи він є наш чи він можливо є якимось таким типованим. Ми тоді будемо мати повну інформацію», — наголосив лікар.

    Водночас, Петров наголосив, що студенти могли інфікуватись саме в Україні.

    «Ми повинні розуміти, що ті студенти-медики, які інфікувалися, швидше за все вони внаслідок дезадаптивних ситуацій, коли імунітет їхній не справився, наприлад, із цією бактерією, цілком ймовірно могли інфікуватись в Україні тому, що у нас відсоток нещеплених понад 50 серед дорослого населення», — наголосив інфекціоніст.

    Як повідомлялося, в Ужгороді зафіксували спалах дифтерії серед студентів-іноземців. 15 людей перебувають в обласній інфекційній лікарні.

    23 жовтня для чотирьох інфікованих використали усі наявні в області вісім доз протидифтерійної сироватки та очікують поповнення сироватки в області від МОЗу.

    Зі свого боку, в Ужгородському нацуніверситеті, студентами якого були інфіковані дифтерією, на трьох факультетах оголосили 10-денний карантин.

    Нагадаємо, Україна попросила сироватку в Індії.

    студенти навчання Україна
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