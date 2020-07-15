В Одесі різко зросла захворюваність на кишкові інфекції



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В Одесі різко зросла захворюваність на кишкові інфекції

Більшість хворих - діти у віці до 17 років

В Одесі за минулий тиждень удвічі зросла захворюваність на гострі кишкові інфекції.

Про це повідомила прес-служба мерії, пославшись на інформацію державної установи «Одеський обласний лабораторний центр МОЗ України».

Зазначається, що захворюваність на гострі кишкові інфекції в Одесі за минулий тиждень збільшилася на 54,2%, порівняно з попереднім тижнем, і становила 91 випадок.

Більшість хворих (50,5%) - діти у віці до 17 років.

«Більшість випадків пов'язані з вживанням готових домашніх страв із порушенням технології приготування і зберігання, немитих овочів і фруктів, молочних і м'ясних продуктів, придбаних на стихійних ринках. У більшості бактеріологічно підтверджених випадків виділені збудники сальмонельозу і стафілококової інфекції», - повідомили в мерії.

Також із метою проведення моніторингових досліджень на холеру обстежено 59 хворих на гострі кишкові інфекції та досліджені 12 проб з об'єктів зовнішнього середовища - 10 проб морської води і дві - води з лиманів. Холерний вібріон не виділено.

Крім того, на пляжах з 3 по 10 липня на санітарно-мікробіологічні показники досліджено 48 проб морської води, з яких 31 проба не відповідала гігієнічним вимогам. Нестандартні проби морської води виявлені на всіх міських пляжах. Водночас на санітарно-хімічні показники досліджено 27 проб, усі вони відповідають нормам.

Також фахівці Держпродспоживслужби 1 липня застерігали від купання на п’яти пляжах Одеси через, так зване, цвітіння води, спричинене розкладанням водоростей. Рибу та інші морепродукти виловлені біля берега краще не споживати.

Отруйні речовини, які супроводжують «цвітіння» морської води, здатні накопичуватись в організмах морських мешканців, пояснили фахівці.