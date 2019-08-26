Супрун порадила українцям, як правильно смажити шашлик



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Уляна Супрун радить половину м’яса, а то й більше, замінити овочами

«М’яса багато їсти не варто - порція має бути не більше, ніж середина долоні», - наполягає Супрун

В.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун визнає, що «заборонити» шашлики не можна, але радить замінити більшу частину м’яса овочами.

Про це Супрун написала на своїй сторінці у Facebook.

Так, чиновниця радить почистити гриль чи мангал перед тим, як розвести багаття. Тоді «копоть від попередніх шашликів, у якій містяться канцерогени, піде в смітник, а не на стіл».

М’ясо вона радить брати нежирне, або зрізати весь жир, що можна зрізати.

«Справа не лише в калоріях. Коли жир крапає на вугілля та реагує, утворюються поліциклічні ароматичні вуглеводи. Що їх більше, то більший ризик раку підшлункової залози, прямої кишки і молочної залози, свідчать досліди на тваринах. Виокремити саме вплив «шашличків» на здоров’я людей — складно», - пише Супрун.

Маринувати м’ясо, на її думку, краще з пряними травами та спеціями, бо «розмарин, орегано, чорний перець та чілі містять антиоксиданти». А для маринаду використовувати томатний чи лимонний сік, розведений яблучний оцет або соєвий соус, але не майонез і не олію.

Інша порада - половину м’яса, а то й більше, замінити овочами.

«М’яса багато їсти не варто - порція має бути не більше, ніж середина долоні», - наполягає Супрун.

Також, на її думку, варто приготувати м’ясо попередньо в мікрохвилівці чи духовці, щоб на пікніку «залишиться лише знову нагріти». А там, для кого цей метод не підходить, очільниця МОЗ пропонує спробувати готувати на різній температурі.

«Цього непросто досягнути, але спробуйте смажити на невисокій температурі, щоб їжа не темнішала і не підгоряла, а потім додайте жару. Так ви досягнете жаданої реакції Майяра — утворення скоринки. Але далеко та шкідливо процес не зайде, бо часу забракне», - додала Супрун.

Також вона радить «пити лише воду» та дбати про гігієну. «Те, що впало, їсти уже не можна», - підкреслює чиновниця.

До цього вона додала, що «смажити шашлики топлес - погана традиція» та підкреслила, що перебування під відкритим сонцем призводить до фотостаріння, а «поліциклічні ароматичні вуглеводи потрапляють до шкіри, та збільшують ризик розвитку пухлин», - написала Супрун.

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