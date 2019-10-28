Прокуратура вимагає збільшити заставу для заступника Філатова майже у 50 разів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

В аеропорту Харкова вночі 26 жовтня прикордонники затримали заступника мера Дніпра Михайла Лисенка

Лисенка ідозрюють у привласненні 29,5 млн грн бюджетних коштів, виділених на ремонт Нового моста в Дніпрі

За заступника мера Дніпра Михайла Лисенка внесли заставу у розмірі 600 тисяч гривень. Проте прокуратура наполягає визначити розмір застави до 29 млн грн. Про це повідомляє пресслужба прокуратури у Дніпропетровській області.

«Прокуратурою Дніпропетровської області оскаржено рішення Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу, яким заступнику міського голови — директору департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у понад 600 тис. грн. Прокуратура наполягає на визначенні застави у розмірі 29 млн. грн. — саме таки збитки державі, за версією слідства, спричинено діями підозрюваних під час ремонту Нового мосту у Дніпрі», — сказано у повідомленні.

Також прокуратурою готується клопотання про відсторонення вказаної особи від займаної посади на час проведення досудового розслідування.

Раніше повідомлялося, що Лисенко перебував у відрядженні в Туреччині, а потім пішов у відпустку.

13 вересня у Дніпровській міській раді правоохоронці провели масштабні обшуки в рамках розслідування щодо розкрадання бюджетних коштів, в тому числі й на капітальному ремонті Центрального мосту.

9 жовтня заступнику міського голови – директору Департаменту благоустрою та інфраструктури міської ради Михайлу Лисенку та двом його заступникам повідомлено про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191 та ч.1 ст.366 КК України (розтрата майна шляхом зловживання службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах; службове підроблення).

25 жовтня в аеропорту Харкова прикордонники затримали чиновника.

Мер Дніпра Борис Філатов вважає, що обшуки у міській раді можуть бути «політичним замовленням нечистоплотних олігархів»

Детальніше читайте у матеріалі «Главкома»: Бій за Дніпро. Чи вистоїть Філатов