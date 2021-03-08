Інститут національної памʼяті закликав переосмислити свято 8 березня

Історики готують нову концепцію українських свят та памʼятних дат

Керівник Українського інституту національної памʼяті Антон Дробович не бачить логіки у відзначанні в Україні Міжнародного жіночого дня, але з розумінням ставиться до того, що українці хочуть мати додатковий вихідний. Про це він заявив в ефірі каналу «Україна 24».

«Позиція Інституту така: якщо це був день, в тому числі, боротьби за трудові права жінок, то вихідний день в день перемоги трудових прав жінок виглядає дуже нелогічно. Тому це не обов'язково повинен бути вихідний день»,– пояснив глава УІНП.

При цьому він назвав скасування вихідного дня 8 березня «не настільки принциповою темою як те, якими смислами його наповнювати».

«Питання, чи сповідувати традиції радянської людини – «весна, Краса»?.. Ні, це не сприймають багато, до речі, не сприймають і люди старшого віку цю радянщину», – зазначив він.

За його словами, зараз в Україні завершується робота над законопроектом про свята і пам'ятні дати.

«Під час громадського обговорення всі зможуть взяти участь і розібратися, чи хочуть вони неробочий день або не хочуть. Але українці люблять вихідні, тому, швидше за все, будуть за вихідний», – сказав Дробович.

Нагадаємо, що сьогодні у Києві та інших містах країни відбувся Марш до Міжнародного дня захисту прав жінок під гаслом «У пандемії жіноче обличчя». Цьогоріч учасниці та учасники акції хочуть привернути увагу до погіршення ситуації із правами жінок під час пандемії через Covid-19.